Capturado en Colombia hombre con notifican roja por homicidio Mediante un operativo realizado por funcionarios de la Policía Internacional (Interpol) y funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Zulia, fue deportado Luis Enrique Vera Briceño, quien presentaba notificación roja por el delito de homicidio. Funcionarios de Interpol, realizaron la entrega en el Puesto de Migración Fronterizo Paraguachon a los pesquisas de este organismo de seguridad, luego que fuera expulsado de la República de Colombia, ya que el mismo se encuentra requerido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por el delito de Homicidio Calificado, a su vez se pudo conocer que el hombre fue cómplice en los descuartizamientos ocurrido en la República del Perú, ocurrido el pasado mes de Septiembre.