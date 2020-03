Capturan a un cazador de especies protegidas en Puerto Cabello

View this post on Instagram

En esta foto posa un asesino, en el fondo de la imagen lo que parecen ser unas nutrias, jaulas de gallos de peleas y en resumen la guarida de un maltratado de animales ! Que vamos a hacer humanos ? Gobernador @lacava10oficial exigimos por favor con mucho respeto un castigo ejemplar para este asesino ! venezolanos y habitantes de este planeta tierra 🌎! Actívense utilicemos las redes para lo que es ! No permitamos que actitudes cómo está sean aceptadas o permitidas. Al asesino castigo ejemplar ! Luchemos por dignificar la vida de nuestros hermanos animales y dejarle claro a cazadores que no vamos a permitir más esa conducta destructiva de nuestra casa. Compartan y apoyen todas las causas a favor de la vida y de nuestra pachamama ! #FundaBolivarDependeDeTi Killer of our Fauna! 🚨🚨exigimos justice! In this photo a murderer poses, in the background of the image what seems to be otters, cages of fighting cocks and in short the lair of a mistreated animal ! What are we going to do, humans ? Governor @lacava10officially we demand with much respect an exemplary punishment for this murderer ! Venezuelans and inhabitants of this planet earth 🌎 ! Let's use the networks for what they are ! Let's not allow attitudes like this to be accepted or allowed. The murderer should be punished as an example! Let us fight to dignify the life of our animal brothers and sisters and to make it clear to hunters that we will no longer allow this destructive behavior of our house. Share and support all the causes for life and for our Mother Earth! #FundaundaBolivarDependeDeTi