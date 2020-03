Snapchat, fue la plataforma en colocar de moda el término de “stories”, referido a las publicaciones que duran un tiempo limitado, a veces el que nosotros queramos, aunque por lo general, suelen tener una esperanza de vida de 24 horas.

Este concepto tuvo bastante buena acogida desde el principio y poco a poco otros redes sociales; como: Facebook e Instagram lo acogieron, esta última logró un auténtico “boom”. De hecho, empresas como Google y Netflix también quiso colocarlo a prueba.

De las plataformas la que colocó resistencia a caer en la tentación de los “stories” fue Twitter, al menos, hasta ahora. Ya que la mencionada red planea integrarla en su plataforma. Ahora, se encuentra realizando pruebas en Brasil para valorar la acogida del público antes de lanzarlo al mercado global.

En cuanto a las reacciones, los “fleets” no terminan de calar en el público y han sido duramente criticados. El gerente de productos de Twitter publicó en su blog que “Twitter es para tener conversaciones sobre lo que importa”. “Pero, queremos hacer posible que tenga conversaciones de nuevas maneras con menos presión y más control, más allá de los tweets y los mensajes directos”, añadió.

La principal crítica recibida es que no es más que una mera copia de las “historias” de otras redes sociales que llevan ya integrando este modelo desde hace tiempo. Curiosamente, el hastag #RIPTwitter es trending topic. Un claro mensaje de la comunidad hacia estos “fleets” y solicitando mejoras en otros aspectos, como puede ser la edición de tweets.

Editar tweets, no historias.

Organizar tweets guardados, no historias.

Mejorar el chat, no historias.

Yo te quería. 😡💔#RIPTwitter pic.twitter.com/xYXfZIjLZA — 𝕬𝖑𝖉𝖔 👑🐺 (@Punky_Fett) March 5, 2020

• TODOS: Queremos poder editar tweets. • TWITTER: Ahora podréis subir historias. A ver si se enteran de una puta vez que vinimos aquí huyendo de las fotos e historias de Instagram y Facebook porque nos interesaba más LEER y ESCRIBIR. #RIPTwitter — Kikolo (@kikolo777) March 5, 2020

Los “fleets”, el nombre que le colocaron a este formato, pueden ser vídeos, fotos o imágenes acompañadas de texto, es decir; igual que en el resto de las redes. Como decimos el sistema se está probando de momento en el país suramericano donde los usuarios de un “smartphone” iOS o Android pueden probar las publicaciones que se autodestruyen.

¿Cómo funciona?

De igual manera que Instagram, por ejemplo. Una barra con los “fleets” aparece debajo del logotipo de Twitter y el usuario pincha en lo que quiere ver. La forma en la que se suben los contenidos es muy sencilla, en la barra de “fleets” aparecerá un círculo con nuestra imagen y en el que podremos añadir imágenes o vídeos, que además podrán personalizar con dibujos a mano o stickers. Una vez terminada esta parte basta con darle al botón de añadir y listo, ya lo tienen en sus historias.

No obstante, no se debe olvidar que se trata de una prueba y que podría no quedarse en la aplicación, pero viendo el éxito arrollador de este modelo es presumible que lo haga. Desde el nacimiento de la red “del pajarito” en el 2006, solo hubo un tipo de publicación, un texto de no más de 280 caracteres.