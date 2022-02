Derroche de calidad y ritmo vivió el Gimnasio Jessica López del Instituto Nacional de Deportes con la gimnasia artística. Las selecciones de los estados Carabobo y Miranda tomaron el podio en ambas jornadas, en las que destacaron las atletas Alondra Romero y Valeria Arraiz, respectivamente.



De acuerdo con Líder en Deportes, Romero, representante más joven por las carabobeñas con 13 años, ganó 4 medallas de oro (salto, viga, All Around y por equipos) y dos de bronce (barras y manos libres), convirtiéndose en la gimnasta más destaca en la modalidad artística.



Miranda subió 2 veces al primer lugar del podio producto de la actuación de Valeria Arraiz, donde consiguió doradas barras asimétricas y manos libres. Por equipos ganó plata y también obtuvo dos de bronce en All Around y en viga de equilibrio.



En el cuadro general, Carabobo se lleva a casa 4 de oro, 5 de plata y 2 de bronce para un total de 11 preseas. Miranda cerró con par de doradas, una plateada y dos broncíneas (6). Sucre finalizó en el tercer lugar con una plata y otra de bronce (2).



Con información de liderendeportes.com