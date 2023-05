Desde este 1 de junio se entrelazaran dos vidas muy diferentes en las salas de cine, Valeria y Sebastián, en la película “La chica del alquiler” _Made in Venezuela_, donde ella es una persona genuina y de alma espontánea, quien es la encargada de dirigir una casa de alquiler, y él, resulta ser alguien metódico, lineal y algo neurótico, que viene de vivir un inesperado rechazo, por parte de su novia.

Un film escrito por Fernando Martínez y Daniel Alfonso Rojas, producida por Agustín Segnini y dirigida por el reconocido cineasta Carlos Caridad Montero.

Gustavo Velutini Luning

@cinefilo50

Los papeles estelares de esta comedia, están desempeñados por la televisiva Daniela Alvarado y el reconocido actor de teatro Agustín Segnini, quienes asumen a Valeria y Sebastián, que siendo tan desiguales en su manera de percibir la vida y el amor, conseguiran unir sus vidas.

La película sigue muy de cerca a Sebastián, cuya existencia sufrirá un antes y un después, marcando directamente sus sentimientos, lo que tiene por testigo a un altar de una iglesia y por ende, a un sacerdote (quien será testigo de algo inesperado y luego, de un acierto de vida).

Esto y más en esta comedia, donde también co-estelarizan Luis Olavarrieta y Patricia Schwarzgruber, como Tomás y Lorena. El viene siendo el mejor amigo (pero amigo, amigo de verdad) de Sebastián y Lorena, la novia que le da el plantón a Sebastián

Lo hilarante de la historia, es que Sebastian, Lorena y Tomás, vienen de coincidir en la iglesia, tras no realizarse el enlace matrimonial. Pero de nuevo habrán de reencontrarse en la casa alquilada por Sebastián, donde supuestamente sería la luna de miel, que no llega a consumarse.

Un film con personajes ocurrentes, lo que permite que también actúen Augusto Nitti, en el papel de Anzuelo, y la actriz María Antonieta Duque como Coromoto, todos reunidos en una comedia producida por Agustín Segnini y co-producida por las firmas Ananas Producciones C.A y Somos Films, está ultima presidida por Luis Villanueva.

Dirige Carlos Caridad Montero.

Ante el inminente estreno de “La Chica del Alquiler”, se conversó con Carlos Caridad Montero, cuyo encuentro tuvo lugar el pasado 11 de mayo, en las oficinas de Bolívar Films (Caracas), donde ultimaba los últimos toques de la pos-producción del film.

En conversión con el polifacético Carlos Caridad Montero

¿Cómo te incorporas a “La Chica del Alquiler” y lo más fácil, lo más difícil de rodarla?

«_Acepte la propuesta en calidad de director. Ya cuando me integro a “La chica del alquiler”, toda la pre-producción estaba lista, con elenco seleccionado, equipo tras cámara designado y con el guión listo.

Lo más difícil de esta película, fue el poco tiempo que se disponía para hacerla, esto último por los múltiples compromisos de los actores que aquí intervienen, uno de ellos dado a la televisión, el resto incorporados a funciones teatrales y otras ocupaciones.

Pero a pesar de todo, se cuadraron los tiempos de los actores, con los llamados a rodar. De verdad fue difícil, pero no imposible, por ello “La chica del alquiler” se tuvo que filmar muy rápido, pero se logró con mucha mística e incluso hubo tiempo para la improvisación y el compartir.

Venciendo la difícil, todo lo demás fluyo muy fácilmente y rápido.

¿Ya que hablas de un rodaje rápido, cuéntanos como conseguiste rodar en un solo día, las escenas iniciales y finales en un unico set en Caracas, exactamente en la Capilla de la Santísima Trinidad?

: _ “Claro, en un día se grabó una buena parte del film, lo que se planifico perfectamente, con un llamado a una parte del elenco en la mañana y el otro, en la tarde.

No solo ello, sino que en la noche del mismo día, se rodó las escenas de una fiesta. ¿Qué tal?.

Con la misma dinámica y organización se planificaron los días, en reunir al elenco y desarrollar las tomas en la playa como en la casa. En otro tanto, yo preparo los sets con tiempo, veo donde van las cámaras, es llegar, ver, rodar y seguir para adelante, todo ello con el apoyo de todo un gran equipo, reunido delante y detrás de cámara.

Conociendo a Carlos Caridad Montero

¿Cómo fue tu transición de la carrera del periodismo al campo del documental, de los cortos y del largometraje?

_ “Mi educación básica la realice en una escuela Jesuita, en Maracaibo, allí una hermana nos inició a muchos, en el tema de la Literatura Latinoamericana, una materia que despertó en mí, el gusto por escribir. A raíz de ello, pensé que quería estudiar la carrera de Letras, porque me interesaba contar historias, pero termine cursando periodismo.

Me inicie como periodista en los medios de la Crítica y la Columna, dos medios marabinos. Al poco tiempo me di cuenta, que el diarismo no lo era lo mío, entiendo que el periodismo es diferente, a lo que se hace en el ramo de la literatura.

Un día me topo con la noticia de que estaban otorgando becas para estudiar cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, en San Antonio de los Baños, Cuba. Opte y me fui a Cuba. En ese tiempo el periodismo estaba a tope, por múltiples sucesos que a larga marcaron 1989, o sea, lo que paso en la Plaza de Tiananmén, el fusilamiento de los Hermanos Ochoa, en suelo cubano, ver como todo el bloque soviético se derrumbaba y por supuesto, la caída del Muro de Berlín.

Yo pendiente de las noticias y de mi nueva carrera, gracias a esto último desarrollo en 1992 un cortometraje de humor negro, llamado “Los pobres les gusta el mambo”.

Posteriormente entro en contacto con una productora venezolano, argentina e inglesa, a quienes les presente la idea de un documental en forma de metáfora, llamado “Las curvas de San Pablo”, en fin, quería abarcar lo que estaba sucediendo en Venezuela, tras el 4 de febrero del 1992, día en que Hugo Chavez, dio el golpe

Finalmente este documental termino llamándose “Solo nosotros y los dinosaurios”, para exhibirse en 1993.

La elaboración del mismo me trae a Caracas, para recopilar información e imágenes de lo acontecido en febrero de 1992. Justo en esos días, pasa lo del 27 de noviembre del mismo año, el segundo golpe dado al presidente Carlos Andrés Perez. Claro al estar en Caracas, pude filmar los acontecimientos de la Carlota y muchas otras cosas, cuya imágenes están en el documental “Solo nosotros y los dinosaurios”.

¿Cómo fue la transición del genero documental a escribir, producir y dirigir tres cortometrajes, para así llegar a “Bloques” y tu primer largometraje, “3 Bellezas”?

_“Efectivamente así he ido construyendo mi carrera, primeramente con “La Estrategia del Azar” de 1996, “Tarde de Machos” de 2002 y “Nocturno” de 2003, mis tres primeros cortos de ficción.

Los dos primeros se inscriben dentro de la línea del humor negro, algo que venía trabajando desde que estaba en la escuela de cine, por lo tanto me emplee en ello.

En cambio con “Nocturno” aborde la temática del suspenso con el drama, que fuera protagonizado por Luigi Sciamanna y María Fernanda Ferro, hoy en día retirada del medio.

De los tres, el que tuvo mayor impacto fue “Tarde de machos”, que por cierto tuvo un buen recorrido de festivales, e incluso llego a Cannes. El corto abarca una venganza, que desarrolle con un gran humor corrosivo y en blanco y negro.

La idea de “Bloques” era reunir tres tres cortos, de Alfredo Hueck, Hernán Jabes y el mío.

Resulta que Hernán se retiró, pero la pre-producción de “Bloques” siguió adelante con mi historia y la de Alfredo.

Yo acepte este proyecto, porque dos ideales, lo primero, porque quería trabajar por encargo una vez más, algo que ya había realizado en mi comienzo para la firma Channel 4 (U.K). Lo segundo, porque me gusto el guión, por ser una historia humana. En fin, mi principal idea con “Bloques”, era dirigir por encargo.”_

¿“Tres bellezas” marca tu debut en la dirección de largometrajes, que tal la experiencia, como fue su recorrido nacional e internacional y si has pensado en una secuela, por ese final abierto?

:-“Comenzando por último, te digo que muchas personas me lo ha sugerido, de hecho hubo alguien dispuesto a financiar una continuación, pero todo quedó en una idea.

Esta film comenzó como un encargo, ya que alguien me pidió un argumento referente al tema de los concursos de bellezas, por lo tanto lo escribí y lo presente, en tono de humor negro. En ello, esta persona tuvo que irse del país y me devolvió mi idea, con ello, surgió el guión, con la intención de venderlo.

Fue así, alguien lo adquirió, pero se vencieron los derechos y volvió a mis manos, sabiendo que me había costado tanto idealizarlo, decidí que fuera mi primer largometraje, logrando una historia perturbadora entre la comedia negra, el drama, la obsesión desmedida y el horror.

En cuanto a su recorrido internacional, debo decir que fue presentada en más de 20 festivales de cine de corte internacional, muchos de ellos en suelo Latinoamericano.

La película fue muy noticiosa en prensa internacional, lo que nos llevó a tener notas y entrevistas en The Hollywood Reporter, en la cadena CNN en español como en la prestigiosa revista Variety, etc. De verdad fue todo un éxito, por la temática y de cómo se vio en la gran pantalla

En Venezuela, “Tres Bellezas” obtuvo seis premios del reconocido Festival del cine venezolano de Mérida, del 2015, ganando a Mejor Película, Dirección, Guión, Mejor Interpretación Femenina (para Diana Peñalver), Dirección de arte y Cámara.

¿Por cierto “3 bellezas” fue considerada para representar a Venezuela, de cara al Oscar 2015?

: _ “Si, estaba compitiendo con “Dauna, lo que lleva el río” de Mario Crespo, la que termino siendo elegida por unanimidad por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (Anac), por ser vista como una película más artística, y con una temática indígena, que da una mirada profunda sobre la cultura Warao. A la final muchos catalogaron mi película, como un título comercial, pero de autor.

Ese año, “Dauna fue la representante de Venezuela en el Oscar y el Premio Goya de España.

¿Lo más fácil y lo más difícil de rodar “Tres Bellezas”?

: _“Viéndolo ahora, puedo decir que su rodaje fue muy tranquilo, porque todo estaba muy bien organizado.

¿Qué más nos puede adelantar de “La chica del Alquiler”, cuyo estreno está programado para 1 de junio?

_ “Se con esta película nos vamos a reír, porque es más comedia, ya que el drama del romance no le quita el espacio a la comedia. Tiene mucho del cine romántico estadounidense”_

¿Tu siguiente película, se titula “Hijos de la revolución”, que nos puede adelantar?

:_ “Este título es muy de política, que escribí y dirigí, además la edite. Debo decir que este film fue por encargo, ya que cuando entro en el proyecto, ya existía un guión, cuyo autor no deseo seguir adelante con la idea. Entonces me toco reescribir y hacerlo todo nuevo, rodándose en el primer semestre del 2021.

En “Hijos de la Revolución”, se enmarca en la Venezuela de hoy como en su problemática crisis, donde dos familias de diferentes tendencias políticas, oposición y oficialista, estan viendo como sus hijos se enamoran siendo niños, para reencontrarse veinticinco años después, Laura y Tomás.

Co-estelarizan el film la actriz Daifra Blanco, Agustín Segnini, Naomi De Oliveira, Augusto Nitty, Edmary Fuentes, Antonio Cuevas. Mauricio Celimen y con ellos, los niños Xavier Arocha, Betania Gerardo y Yadrian Mijares.

Seguramente esta película será parte de la 19 edición del Festival del cine venezolano de Mérida, a desarrollarse entre 9 y 13 de julio. Veremos a ver.

¿Viendo tu carrera, observo que eres un polifacético a tiempo completo, por abarcar la producción, dirección, la elaboración del guion y edición, por cierto en que faceta te sientes más cómodo?

;_ “Dirigiendo me siento más cómodo. El escribir resulta ser un oficio difícil y la edición me gusta, porque voy armándo la película, puedes cambiar secuencias aquí o allá, o quitarlas Por cierto esta faceta me gusta.

En 2006 realice la edición de la película “Plan B” de Alejandro García Wiedemann.

Además me comienzo a desenvolver en el departamento de los efectos especiales, algo que desarrolle para “Tres Bellezas”.

De este modo concluye esta amena conversación con Carlos Caridad Montero, quien ya es noticia por “La chica del Alquiler”, cuya historia nos presenta a Sebastián (Agustín Segnini), quien creía haber hallado el amor de su vida hasta que fue abandonado abruptamente en el altar por Lorena (Patricia Schwarzgruber).

Sebastián no se resigna y decide buscarla. Pero en su despecho va a la casa que alquilo, para su luna de miel.

Allí conoce a la divertida chica del alquiler, Valeria (Daniela Alvarado), quien se empeña en alivianar el despecho del recién llegado.

Sorpresa, llegan a la casa de alquiler Lorena y Tomás, padrino de la boda y mejor amigo de Sebastián.

Con todo esto y más, va surgiendo una cadena de enredos, encuentros y desencuentros, para revelarse un nuevo amor.