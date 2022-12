Como una manera de colaborar con la auténtica, la pura, la genuina, junta directiva del Ateneo de Valencia, publico hoy esta misiva. Ni siquiera persigo desagraviar el goce estético, el bien anímico y el gozo personal en las diversas formas de expresión del arte, nada de eso. Además, sería una temeridad, una osadía que no me lo permito. Solo me motiva dar a conocer esta epístola cultural, digna, sobre todo digna, de quienes no permiten que los humillen ni los agredan. Carta capitaneada con el autógrafo del exrector de la Universidad de Carabobo, Elis Mercado Matute. Allí les va…

Valencia, 23 de Noviembre de 2022

Econ. Rafael Lacava

Gobernador del Estado Carabobo

Atención:

Lic. Nataly Bustamante

Secretaria de Cultura Gobierno de Carabobo

Estimado gobernador Rafael Lacava.

Sirva la presente para enviarle un gran saludo, acompañado de todas nuestras más sinceras esperanzas de que todos los planteamientos referentes a la situación de nuestro Ateneo de Valencia sean solucionados de la mejor manera; queremos hacer de su conocimiento, primeramente, un poco de historia sobre nuestra institución Ateneo de Valencia el cual fue creado y fundado en el año de 1936 por una agrupación de damas valencianas y presidido para ese momento por la escritora carabobeña María Clemencia Camarán de Aude y demás miembros de esa primera junta directiva. Luego de varios años, en 1943, bajo la Presidencia de Chuchuita Carabaño de Díaz, se funda el SALÓN ARTURO MICHELENA el cual para la presente fecha está cumpliendo 79 años, próximo a celebrar sus 80 años de existencia que lo convierte en el Salón más longevo y prestigioso, no solo de Venezuela, sino de toda América Latina. Un prestigioso salón de arte que es referencia no solo en Venezuela, sino, también, fuera de nuestras fronteras. Es la consagración artística de todo aquel que se haya hecho acreedor al premio SALÓN ARTURO MICHELENA. Un premio que por 79 años ha sido otorgado por la JUNTA DIRECTIVA DEL ATENEO DE VALENCIA que perteneció sin restricción alguna a nuestra institución sin fines de lucro.

Así mismo, quisiéramos hacer de su conocimiento, que para la fecha de su creación en el año de 1941 el entonces gobernador del Estado Carabobo, señor Tomás Pacanis, asumió el compromiso de pagar el Primer Premio en importancia del Salón, el prestigioso PREMIO ARTURO MICHELENA y asimismo el Concejo Municipal como se denominaba la Alcaldía para esa fecha, el otorgamiento del segundo premio en importancia, El PREMIO ANDRÉS PÉREZ MUJÍCA. Estos dos premios del Salón Michelena estuvieron siempre asumidos por la gobernación y la alcaldía hasta el año 2007 cuando nuestra sede fue tomada arbitraria e ilegítimamente durante la gestión del entonces gobernador Luis Felipe Acosta Carles.

A partir de esa fecha del año 2007 estos dos primeros premios en importancia, no fueron asumidos más, ni por la Gobernación de Carabobo ni por la Alcaldía de Valencia. Dichos premios fueron asumidos luego del 2007 durante las administraciones del gobernador Henrique Fernando Salas Römer y de los alcaldes Julio Castillo Sagarzazu, Alejandro Feo La Cruz y Miguel Cocchiola.

Es el caso, que el día 21 de noviembre de este mismo año, se recibió una llamada telefónica de la Secretaría de Cultura, Lic. Nataly Bustamante, donde se nos planteaba una invitación de su parte de enviar dos representantes del Ateneo de Valencia para actuar como jurados para la celebración de un “SALÓN MICHELENA” auspiciado por la Gobernación de Carabobo que usted preside.

Con todo respeto quisiéramos aclararle señor gobernador, que el SALÓN MICHELENA es un patrimonio exclusivo de nuestra institución desde hace casi 80 años, así como sus Premios Principales: PREMIO ARTURO MICHELENA y PREMIO ANDRÉS PÉREZ MUJICA. Por estas importantes e indiscutibles razones son por las que el Ateneo de Valencia no asignará ningún miembro para la celebración de un salón no organizado por nuestra Institución. Pues, es el ATENEO DE VALENCIA la única institución legal para la realización del Salón Michelena y el otorgamiento del Premio ARTURO MICHELENA. Así mismo, es propicia la ocasión para recordarle que en el mes de marzo pasado, en el seno del Consejo Universitario, usted se comprometió delante de esta centenaria institución a realizar todas las diligencias necesarias con el fin de proceder a la devolución de nuestra legitima sede que está siendo arbitrariamente usurpada bajo el nombre de MUSEO DE ARTE VALENCIA.

Sin más a que hacer referencia y esperando que nuestros planteamientos y sugerencias tengan la mejor acogida de su parte; quedamos de usted con la mayor estima y consideración.

Muy atentamente.

JUNTA DIRECTIVA

Elis Mercado Matute

Presidente

Fabián de Jesús Díaz Carabaño

Lunes Rodríguez Coronel, Pedro Douaihi Toledo