Cerca de 20 mil venezolanos se han inscritos en las embajadas de Venezuela para retornar con el Plan Vuelta a la Patria, que impulsa el Ejecutivo Nacional.

La información la dio a conocer este martes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, durante un encuentro con movimiento de colombianos y colombianas por la paz, realizado en Caracas, donde informó que en el marco del Plan Vuelta a la Patria han regresado cerca de 6 mil migrantes venezolanos.

En su intervención destacó que solicitará al Secretario de Naciones Unidas y a los Organismos de Naciones Unidas la cantidad de 500 millones de dólares como financiamiento para el Plan de Vuelta a la Patria, “pero además, que quiero anunciar que de esos 500 millones de dólares también voy a invertir buena parte de ese dinero que tenemos que lograrlo en apoyar a los migrantes colombianosque viven en Venezuela, a los migrantes ecuatorianos, a los migrantes peruanos

que viven en Venezuela”.

Denunció que el presidente de Colombia, Iván Duque, va a Nueva York, Estados Unidos a pedir plata para ayudar a los migrantes venezolanos en territorio neogranadino, “que es un grupo pequeño muy pequeño, y yo digo por qué el Presidente de Colombia no piensa en los 12 millones de migrantes colombianos que hay en el mundo, por qué no piensa en los 2 millones 500 migrantes de colombianos que hay en Estados Unidos, de los cuales hay 100 mil amenazados de deportación de Estados Unidos, por qué no piensa en los migrantes que le han separado a la familia y en los niños colombianos que están en cárceles de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México, pregunto yo”.

Recordó que la oligarquía colombiana le quitó a Estados Unidos 20 mil millones de dólares de los contribuyentes para

combatir la droga, en los años 2000 en el Plan Colombia.” Hoy de acuerdo al informe de la ONUColombia produce seis veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar Gaviria”.

Agregó: “Colombia produce 6 veces más cocaína hoy que va para Estados Unidos y Europa y envenena la juventud

de esos países, 20 mil millones de dólares se lo chulearon los parásitos de la oligarquía colombiana. ¿Dónde

está esa plata, quién se agarró esa plata?, ¿Esa plata llegó a los campesinos para sustituir cultivos?”.

Denunció que con “el cuento de los migrantes venezolanos quieren pedir varios miles de millones de dólares para

volver a chulear”.

Ante esto, señaló que le dijo al canciller de la República, Jorge Arreaza, que “vamos a ir a todos los organismos internacionales a denunciar al Gobierno de Colombia y a decir la verdad de Venezuela y a pedir el apoyo de la comunidad

internacional para el Plan Vuelta a la Patria para que los venezolanos que se fueron bajo engaño se vengan todos otra vez a trabajar, a estudiar, a vivir y para invertir buena parte de ese dinero en los migrantes que viven en Venezuela, en educación, salud, vivienda, producción, en tierras, en empleo”.