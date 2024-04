Para el proceso comicial del próximo 28 de julio podrán participar todos los venezolanos mayores de edad, o que cumplan los 18 años antes de esa fecha. Para ello, deben estar debidamente inscritos en el Registro Electoral (RE).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una jornada especial para esta elección presidencial, y estas son las claves:

¿Hasta cuándo tengo chance de inscribirme o actualizar mis datos?

El operativo de inscripción y actualización de datos para la elección del 28 de julio fue habilitado desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril de 2024, para quienes estén en el país o en el exterior. El procesamiento de esta información será del 17 al 26 de abril, y el 29 de abril se publicará en el sitio web del CNE el corte preliminar.

La solicitud de incorporación y presentación de impugnación del Registro Electoral será durante 10 días, del 30 de abril al 14 de mayo, mientras que la auditoría al RE será del 6 al 8 de mayo, la promoción de pruebas en contra del RE preliminar del 16 al 25 de mayo, y la aprobación y publicación del RE definitivo será el 1 de junio.

¿Dónde puedo inscribirme?

Se dispusieron 315 puntos fijos en todo el país repartidos en los diferentes estados. Consulta aquí las ubicaciones más cercanas en tu sitio de residencia.

También hay puntos itinerantes, pero se desconoce dónde y cuándo serán instalados.

Tengo 18 años y no me he inscrito en el Registro Electoral ¿Qué debo hacer?

Debes asistir al punto de inscripción o actualización más cercano con tu cédula de identidad, sin importar que esté vencida, y seguir las indicaciones del personal del CNE.

Si cumples los 18 años antes del 28 de julio, también puedes inscribirte en la jornada especial que culmina el 16 de abril.

¿Cómo cambio mi lugar de votación si me mudé dentro de Venezuela?

Solo debes acudir con la cédula de identidad, vigente o vencida, a la oficina regional o punto habilitado que más te convenga, dar tu nueva dirección y el colegio más cercano a la misma.

¿Qué necesito para inscribirme o actualizar mis datos en el Registro Electoral?

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), establece en su artículo 21 que la inscripción y actualización en el Registro Electoral debe efectuarse personalmente, teniéndose como único requisito esencial para obtenerla, la presentación de la cédula de identidad ante el funcionario competente.

No se admitirán comprobantes provisionales, ni documentos sustitutivos de la cédula de identidad. La inscripción o actualización se perfecciona con la firma y la impresión de las huellas dactilares. Quienes no sepan o no puedan firmar, estamparán únicamente las huellas dactilares. El Consejo Nacional Electoral podrá establecer requisitos para probar la residencia en el trámite de actualización. La falta de algún requisito, dejará sin efecto el procedimiento de inscripción o actualización.

¿Cómo puedo confirmar que mis datos estén correctos?

Para consultar tu estatus en el Registro Electoral puedes hacerlo aquí, solo debes ingresar tu número de cédula y sabrás dónde estás habilitado para votar, si fuiste elegido como miembro de mesa para la elección presidencial del 28 de julio, y los puntos de Registro Electoral más cerca de ti para que acudas en caso de que desees hacer cambio de residencia o actualizar tus datos.

Esta consulta también puede hacerse en la página web del Consejo Nacional Electoral.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos