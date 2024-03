“¿Aquí no es dónde está la gente del CNE?”, preguntó Luis Muñoz a un funcionario policial en la Plaza Bolívar de la parroquia Miguel Peña de Valencia. El uniformado vio la hora y le dijo “ya son casi las 10:30 a.m. y no han llegado”. Le recomendó que acudiera al otro punto de actualización de datos e inscripción en el Registro Electoral (RE) al sur de la ciudad, en Parcelas del Socorro.

Luis no lo pensó, se montó en su carro y siguió las indicaciones del uniformado. “Queda en la Plaza Hugo Chávez que es nueva y está justo detrás del CDI (Centro de Diagnóstico Integral)”.

Él no quiere que el 28 de julio le pase lo mismo que en la elección presidencial de 2018. En esa jornada fue al centro donde tradicionalmente vota, en San Carlos, estado Cojedes, y le dijeron que lo habían cambiado a un colegio de Valencia. Llegó a ese punto a perder el tiempo porque no aparecía en los cuadernos electorales.

Pero, este 26 de marzo, al llegar al otro punto establecido como fijo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la jornada del RE en la parroquia Miguel Peña, el panorama era el mismo. El funcionario que estaba en el lugar le dijo que ni el lunes 25 ni este martes 26 instalaron la jornada y que no tenía información de si regresarían.

Luis vive en Boca de Río, al sur de Valencia. Su intención es actualizar sus datos durante esta jornada especial que fue habilitada hasta el 16 de abril. “Ya lo intentaré después de Semana Santa”, expresó.

Desde El Carabobeño se intentó contactar al coordinador de la Oficina Regional Electoral (ORE) de Carabobo. La idea era consultarle sobre la situación de los puntos de inscripción y actualización de datos en Miguel Peña. No se obtuvo respuesta.

Horas de cola por el Registro Electoral

Al norte de Valencia, en el punto de la ORE, situado en el sector Padre Alfonso de la parroquia San José, sí hubo actividad este 26 de marzo. A las 8:00 a.m. comenzaron a atender a quienes estaban en cola desde las 6:00 a.m., en un proceso calificado como lento por quienes esperaban bajo sol.

Gilberto Trujillo llegó a las 8:30 a.m. con cinco amigos. Todos fueron a inscribirse para votar por primera vez el 28 de julio. El lunes 25 llegaron a la 1:00 p.m. a la cola y no tuvieron suerte. “Esto no es rápido nada. Cerraron un poco antes de las 4:00 p.m. y no nos dio chance de pasar”.

Después de pasar tres horas esperando decidieron ir este martes en la mañana y esperar el tiempo necesario. A las 9:50 a.m. tenían a 45 personas por delante y sacaron cuentas rápidamente. Si el tiempo más corto que dura alguien haciendo su trámite es de cinco minutos, les faltaba, por lo menos, casi cuatro horas de cola.

Detrás de ese grupo de jóvenes había más de 70 personas en la fila. Estaban en incertidumbre porque, por el ritmo lento del proceso del Registro Electoral, no sabían si serían atendidos.

Algunos le preguntaron a un funcionario de la ORE por qué no fluía con más rapidez la jornada y él respondió que dependía de cada persona. “Deben tener la dirección exacta de residencia, tener a la mano la cédula de identidad laminada. Además, tener clara la escuela donde desean votar que sea de la comunidad donde viven, y el correo electrónico”.

En la espera bajo sol, muchos se quejaron de que no habilitaron un toldo y que no se les permitía entrar a la sede del CNE en Carabobo, al menos al momento de realizar el trámite. “Todo es desde dos taquillas con ventanitas pequeñas, en una se entrega la cédula y los datos que piden, y en la otra se firma y se ponen las huellas”, relató Julián Moscoso.

Colegios sin capacidad para más electores

En esa cola de la ORE, varios de quienes completaban su trámite dijeron que no pudieron elegir la opción dónde votar, según la cercanía con su residencia.

Sandra Paredes fue con su madre a realizar cambio de residencia. Ellas votaban en San Diego y, luego de su mudanza al norte de Valencia, decidieron hacer la actualización de datos en el Registro Electoral.

Un poco antes de las 10:00a.m. la señora de 75 años salió acompañada de un funcionario del CNE. Mientras, su hija esperaba en la cola con más de 60 personas delante de ella.

Sandra le preguntó a su mamá si dio correctamente todos los datos y la señora le dijo que no pudo seleccionar el Colegio Sagrado Corazón como centro electoral. Ya no tenía más capacidad, así que le asignaron la Unidad Educativa Carabobo. Esta situación se repitió con instituciones de varios sectores.

Incertidumbre en Registro Electoral de San Diego

El único punto fijo habilitado por el CNE en San Diego para la jornada del Registro Electoral es la Plaza Colinas de San Diego de Campo Solo, pero desde el 25 de marzo no lo han instalado.

En la Plaza del Pueblo de San Diego este martes no hubo jornada, como sí ocurrió dos días de la semana pasada y el lunes 25, cuando se instaló un punto itinerante. Varias personas esperaban en el sitio. Ese punto estuvo un par de días en la urbanización Los Magallanes y otro día en La Cumaca, sin que se informara previamente.

La cancha de la Ciudadela José Bernardo Núñez, en Campo Solo, fue el lugar donde se realizó el proceso de Registro Electoral el lunes, también en un punto itinerante. Ahí estuvo Carmen Ortega desde la 1:00 hasta las 6:00 de la tarde, cuando cerró el punto. Y no pudo hacer su gestión, aunque solo tenía a 20 personas por delante.

“Es que dicen que cada uno debe tardar cinco minutos como máximo. Pero es mentira, hasta 15 minutos pasan y sigue la misma persona ahí”, se quejó Ortega.

Ella preguntó a qué hora comenzaría el proceso este martes y le dijeron que sería de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Llegó a las 10:30 a.m. y, 20 minutos después, hubo una interrupción eléctrica. “Esto seguro será por cuatro o cinco horas, pero me quedaré aquí”.

Unas 40 personas decidieron irse por no tener el tiempo para esperar. En los 50 minutos que estuvo activa la jornada atendieron a tres personas mayores y la primera joven de la fila. Ella había llegado a las 6:00 a.m.

Sin información para Semana Santa

Mientras tanto, en el único centro de Registro Electoral en Naguanagua, en la Vivienda Rural de Bárbula, el proceso es de 10:00a.m. a 6:00p.m. Se realiza al lado del Módulo Barrio Adentro en la denominada Plaza Hugo Rafael Chávez Frías.

Ahí también se reporta lentitud. A las 9:10 a.m. había 26 personas en cola y, cuando Maryorie Peñaloza llegó le dijeron que lo más pronto que saldría de ahí sería a la 1:30 p.m. Desistió de inscribirse en el RE ese día y dijo que regresaría al día siguiente. Pero le informaron que era probable que, por Semana Santa, desde el miércoles se suspendiera la jornada en ese lugar.

En el punto de San Diego informaron que el proceso sería hasta el miércoles y que se apegarían a la directriz del CNE. El presidente del ente, Elvis Amoroso, anunció que en la Semana Mayor se instalarían puntos del RE en playas y sitios turísticos. Se desconoce en cuáles de Carabobo se habilitarán.

