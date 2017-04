La grave situación y el abuso que han venido sufriendo los profesionales de los medios de comunicación en las manifestaciones pacíficas registradas en distintas ciudades del país en los últimos días, será denunciado por el Colegio Nacional de periodistas ante la Fiscalía General de la República.

Tinedo Guía, presidente del CNP informó que la arbitrariedad que se registra en los hechos que son noticias, están criminalizando a los periodistas en un sentido ilógico, irrespetuoso, irreverente y violatorio de la Constitución, ya que el pueblo tiene derecho a estar informado.

Justamente la labor del periodista es reseñar el hecho noticioso y la verdad que se esconde en cada uno de estos acontecimientos que envuelven al país, advirtió.

“Porque parece que el Gobierno piensa que si las cosas no se dicen por la prensa no se van a saber nunca, y resulta que las redes sociales están inundadas de información permanentemente, y donde se corre el riesgo de colocar rumores, que a veces no son ciertos, sino que complican la situación de tal manera que hacen mucho más grande el hoyo que socava la posibilidad de la que la gente obtenga la verdad verdadera”, recalcó.

El presidente nacional del gremio periodístico expresó que esto les preocupa, por tratarse lo que consideran una agresión de desespero, y que se debe entender que ya no hay fortaleza popular para seguir sosteniendo al actual gobierno; y es un peligro grave que éste crea que el negar la información, los va a mantener en el poder.

“El Gobierno debería entender que la información cierta y veras a través de los medos de comunicación ayudaría a ellos, a tomar decisiones acordes para mejorar y resolver los problemas que en Venezuela cada día se complican más y se hace mucho más grave, como es el caso de los periodistas franceses que fueron retenidos, y que han tratado de involucrar en hechos delictivos que no han cometido, lo que es absolutamente inaceptable”, acotó.

Tinedo Guía este lunes pidió en la entrevista con Dhameliz Díaz en su programa Primera Voz de El Carabobeño Radio, que cada ciudadano informe y tome con su teléfono tomen los hechos noticiosos que se están desarrollando, y lo pasen a periodistas conocidos, para que estos a su vez lo hagan llegar a todo el pueblo venezolano.

De igual forma aconsejó a los periodistas y reporteros gráficos trabajar en grupo y apartar el deseo egoísta de buscar un “tubazo”, sino que sirvan a la nación informándolos responsablemente y éticamente.

El presidente del CNP lamentó que en Venezuela los “grandes medios” siguen manteniéndose en silencio por el temor a que los cierren.

Escuche la entrevista completa en la página web de El Carabobeño Radio y el Canal Youtube de Primera Voz con la periodista Dhameliz Díaz.