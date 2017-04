Partidaa…. Este vocablo con su entonación característica nos recuerda la voz de AlyKhan desde la Bola Continental del otrora hermoso hipódromo de la Rinconada, dicho al momento de iniciarse una carrera de caballos que como el fuego, hacía crecer el ánimo de los aficionados que desde las tribunas o desde cualquier rincón del país se cargaban de emoción y taquicardia hasta que se llegaba a la meta y más si era la última del domingo con la que cerraba el juego del 5 y 6.

Hoy dicen Partidaa… a este régimen los ciudadanos en cualquier calle del país que con el arma de la bandera y su espíritu de libertad en defensa de la democracia enfrentan a los represores verde oliva forzados a divorciarse de sus hermanos y aniquilarlos

Hoy dicen Partidaa… a este régimen los padres que viven con la angustia de no saber si se irán a dormir ese día con los mismos hijos con los que amanecieron. Esos mismos padres que sufren la tragedia del distanciamiento familiar

Hoy dicen Partidaa… a este régimen las madres que son obligadas a luchar con los precios, la escasez, las colas y los bachaqueros para conseguir el sustento diario. Se vive el día a día para simplemente conseguir alimentos y degradarnos a una conducta animal solo dedicada a la subsistencia y reproducción, sin ninguna otra meta a cumplir que el eslabón más inferior de la pirámide de Maslow

Hoy dicen Partidaa… a este régimen los jóvenes que no verán nunca cristalizar su amor y la construcción de una familia independiente. Esos mismos jóvenes que no consiguen con la educación y el trabajo labrar su futuro, porque la barbarie sustituyo a la academia, las letras y la decencia. Solo ven un mundo donde no existen reglas ni ley, el trabajo y dedicación no importan, la cultura se desecha y solo prevalece la trampa, el facilismo y la incondicionalidad ante quien políticamente está protegido

Hoy dicen Partidaa… a este régimen los pensionados, los estudiantes, los maestros, los profesionales, los obreros, los campesinos, los gerentes, los académicos, los científicos y en fin los venezolanos

El aparato de partida se abrió y ya se dio la Partidaa… de este puñado de delincuentes, corruptos y resentidos arropados por la mentira del comunismo-socialismo fracasado que nos gobiernan. Los venezolanos ya se despertaron para desgarrar sus gargantas, levantar el puño y avanzar hacia la reconquista de nuestra verdadera patria. Hemos firmado para validar a las organizaciones políticas y ahora protestamos en las calles que ya no se callarán mas

Hoy nos protegemos de los gases, curamos las heridas de los perdigones o balas, enterramos a nuestros gloriosos muertos, pero volvemos a casa con mayor dignidad, la cual se multiplica dentro de cada uno de nosotros para que en el próximo amanecer volvamos a desgarrar las gargantas con los gritos de libertad, caminaremos con más fuerza “por estas calles” que son nuestras, hasta que el tirano y su cohorte de aduladores y aprovechadores se terminen de ir, porque suPartidaa… ya está decretada. Ya cruzaron la primera curva y pronto entrarán a la recta final