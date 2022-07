La adaptación y el cobro de las tarifas ha sido determinante para Hidrocentro. El presidente de la estatal, Leonel Ruíz, aseguró que gracias a la recaudación se han logrado avances importantes en la recuperación de plantas, la reactivación de obras y el inicio de otras.

Se trata de un proceso que denominó “la culturización del cobro” y que comenzó en los sectores comerciales e industriales, lo que ha permitido la rehabilitación de 22 estaciones de bombeo pequeñas y medianas, además del sistema de bombeo del Pao Cachinche y el de la planta Lucio Baldó Soules.

A esto se suman los avances registrados en el Eje Occidental de Carabobo. “En Montalbán son 4 pozos recuperados, tres en Miranda y ocho en Bejuma, en dos meses son 15 pozos que atiende a alrededor de cuatro mil 500 familias que es igual a 13 mil 500 personas que se están beneficiando, y esa es una gestión”.

Los datos del presidente de Hidrocentro indican que en total, en Carabobo, son más de 60 pozos recuperados en 10 meses de gestión, y sumando Aragua y Cojedes son más de 130 pozos. “Y no es que recuperamos un pozo y se daña al mes, de los 130 si hemos tenido fallas en tres o cuatro salimos de inmediato a responder. Eso nos va a dar que, al finalizar el año, tendremos los pozos de Hidrocentro recuperados en 80 %, que complementan al sistema regional del centro 1 y el 2”.

Ruíz aseguró que esta recaudación también ha permitido que Hidrocentro funcione mucho mejor en los 10 meses que tiene de gestión. “Teníamos 14 carros operativos cuando llegamos y hoy día son 42, esas son herramientas, no podemos exigirle a un trabajador que dé respuesta a solucionar un problema si no tenemos las herramientas”.

A esto se suma el apoyo recibido con recursos del Gobierno nacional y el regional, lo que ha provocado que hoy en día las cuadrillas tengan implementos, herramientas y uniformes después del bache económico por el que pasó el país con el bloqueo que hizo imposible que se tuvieran esas condiciones y se perdió la confianza de los trabajadores. «A veces es más fácil decir lo malo, pero hay cosas que podemos decir y explicando el plan de crecimiento”.

Tarifas residenciales en proceso

Dados los resultados que le ha dado a Hidrocentro el cobro del servicio en comercios e industrias, la estatal ya tiene planteado hacer lo propio en las áreas residenciales. “El pago de las tarifas nos ha ayudado mucho y aún nos falta, si llegamos al 100 % estaríamos en otro nivel”.

Ruíz explicó que las tarifas residenciales también estarán ancladas al petro y se establecerán por estratos. “Porque casi todos estaban en el más bajo cuando llegamos nosotros, y no es lo mismo alguien que vive en Santa Rosa a alguien de Guataparo”.

Es por esto que ya comenzó el proceso de reordenamiento de la ubicación geográfica de los

clientes de la estatal para generar el costo del servicio por los metros cúbicos que reciben. “Es todo un proceso, tenemos de 60 mil a 70 mil usuarios, no es tan fácil al hacer mediciones en condominios y hasta hemos encontrado a empresas con medidores dañados desde hace años. Estamos reordenando y aún falta mucho, mensualmente vamos avanzando por grupos. Hace dos semanas se atendieron a los 27 condominios de la granja con la gerente de comercialización y se les explicó el tipo de agua que ellos tienen. A veces no se entiende que si no pagan el servicio y se daña un tubo, no hay con qué repararlo”.

Para el presidente de Hidrocentro es importante que se genere la cultura del pago. Relató que en cada asamblea de ciudadanos pregunta cuántos tienen familiares y amigos que se fueron de país, y les recuerda que en el exterior el agua se paga, así como todos los servicios, “a veces de las crisis tenemos que evolucionar, ahorita viene un proceso de cultura del pago del agua porque hay mucha gente que está retornando”.

Este proceso de preparación del ajuste de las tarifas residenciales comenzó en los municipios Valencia, Girardot y Ezequiel Zamora, que son las capitales de los tres estados que dependen de Hidrocentro.

Alejo Zuloaga en óptimas condiciones

De alta calidad. Así definió Ruíz el agua que sale de la plata potabilizadora Alejo Zuloaga, una infraestructura que está siendo rehabilitada y que tiene ya 92 % de avance. Se espera que en octubre ya esté lista por completo. “Si no será la mejor del país, estará entre las tres mejores. A nivel de tecnología, filtros, sedimentadores y su nueva tecnología de flotación, que es francesa, y que ha dado el resultado de que ha mejorado mucho la calidad de agua”.

Respecto al sistema de bombeo Pao Cachinche dijo que también está en óptimas condiciones y que con la aprobación de unos recursos se tendrá, por primera vez después de 17 años, seis líneas operativas en Cachinche, “Trabajamos actualmente con dos y tenemos tres de respaldo. Además, estamos sustituyendo 800 metros de tuberías en Cumbres del Viento, municipio Libertador, y estamos en los últimos días de soldadura”.

Esto, de acuerdo con el funcionario, permitirá que el agua llegue las 24 horas del día a varias comunidades, para eso se harán las pruebas respectivas una vez que entren en funcionamiento otras líneas de bombeo.

Confianza en recuperación

Así como no ha sido fácil recuperar la confianza de los trabajadores, que pasó de ser una nómina de 800 a tener mil 700 personas activas en los últimos 10 meses, también ha resultado complejo lograrlo con los proveedores.

“Y nos ha costado recuperar eso que se perdió, por ejemplo, vamos a una empresa de

rebobinados de motores y nos dicen debemos pagar, y les decimos que sí vamos a pagar que confíen,”.

Detalló que en esos momentos la mayoría de los proveedores son nacionales. “Lo único que

estamos recurriendo de fabricación internacional son las ventosas, que son las que desahogan el aire de las tuberías, igual se están haciendo pruebas de fabricación nacional”.

Son los ingenieros de Hidrocentro los que se encargan de la parte electrónica desarmando tarjetas y armando componentes para hacer las reparaciones, por lo que aseguró que sin ellos habría sido imposible la recuperación del servicio.

Ruíz dio estas declaraciones durante la entrega de reconocimientos a diferentes periodistas de Carabobo, Aragua y Cojedes, a quienes les aseguró acceso a la información oficial que desde ese ente puedan ofrecer.