Transportistas de carga están presentando retrasos en la entrega de los bienes y servicios que transportan, debido a las largas colas que que tienen que hacer en las estaciones de servicio para abastecerse de combustible.

Jonathan Durvelle, presidente de Cámara de Transporte del Centro, aseguro que los afilliados a esta institución, al igual que el resto de los ciudadanos, tienen que esperar entre cuatro y cinco horas para poder surtir los vehículos.

Durvelle subrayó que no todas las unidades de transporte de carga funcionan con gasolina, pues un número importante usa gasoil.

Igualmente señaló que ve con buenos ojos que en Puerto Cabello estén disminuyendo las colas en las bombas, pues en ese municipio se genera mucha carga para ser distribuida a nivel nacional.

Al preguntársele su opinión sobre un posible racionamiento en el suministro de gasolina, tal como se está aplicando en el estado Lara, comentó que en Carabobo no se ha hablado al respecto pero si se planteara Catracentro no estaría de acuerdo con la medida, pues una gandola no puede movilizarse con 30 litros de gasolina, por ejemplo.