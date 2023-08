Pese a la solicitud hecha por la Diócesis de Puerto Cabello, el colegio San José La Salle Baloche, ya no seguirá formando parte de la Asociación Venezolana de Educación Católica, sino que en lo adelante dependerá del Ministerio de Educación.

Esta institución, con más de 30 años de funcionamiento en Puerto Cabello, y con una matrícula de 1.830 alumnos, era regida por los hermanos de la congregación religiosa La Salle.

Monseñor Saúl Figueroa, obispo de Puerto Cabello, informó que como ya había concluido el contrato de comodato con el gobierno nacional, la institución no podía seguir siendo administrada por la congregación . No obstante la diócesis quería que el colegio siguiera siendo católico, pero esto no se logró.

Explicó que la idea era que el colegio pasara a ser diocesano, dependiente de Diócesis de Puerto Cabello, y así se le solicitó al gobierno municipal, regional y nacional. Se pensaba que lo iban a aprobar, por eso les extrañó cuando les informaron que en lo adelante dependerá administrativamente del Ministerio de Educación.

