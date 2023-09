» El hombre dichoso necesitará de tales amigos, si es verdad que quiere contemplar acciones buenas y hacerlas propias, y tales son las acciones de un amigo que es bueno” Aristóteles

Recientemente el buen amigo y miembro de la Comisión Nacional de Primaria escribía: …»Como es sabido, para las elecciones del 22 de octubre, en Venezuela, se necesitarán unos 15 mil miembros de mesa, con sus respectivos suplentes; 5 mil coordinadores de Centros de Votación, que se encargarán de la logística y funcionamiento del Centro; 5 mil Monitores, cuya responsabilidad es la de recoger los resultados y hacerlos llegar a la CNdP; unos 65 mil testigos de los candidatos; y varios miles de personas más, para ocuparse de tareas de información al elector, movilización de personas a votar, alimentación e hidratación del personal electoral y −por supuesto− tareas de seguridad…»

El párrafo anterior, que podemos leer en cuestión de un minuto, en realidad implica un esfuerzo titánico, y sin embargo, viene cumpliéndose dentro de los plazos establecidos en el Cronograma Electoral de la Primaria.

Ahora bien, en el caso de nuestro terruño, aún estamos esperando por el comprometido apoyo de muchos amigos…

Finalizando la década de los 60 la juventud de aquel entonces solía entonar aquella extraordinaria melodía – With a Little Help from My Friends – escrita por John Lennon y Paul McCartney, y cantada por Ringo Starr.

Sin embargo, sería la interpretación que hizo Joe Cocker del tema de los Beatles en el Festival de Woodstock, la que la colocó en las voces del mundo entero.

Nos permitimos la remembranza de esa época de apuestas existenciales y definición de la identidad, de fundadas esperanzas , para convocarles, como amigos, a participar en la organización de esta cívica labor. El llamado es a esos amigos apartados de la lamentable frialdad cívica, y de esa prolongada anestesia social.

La convocatoria es a esos amigos que se niegan a ser indiferentes frente a los acontecimientos que día tras día nos postergan el porvenir y debilitan nuestra estructura familiar. El llamado es a esos amigos que tienen claro que cuando el camino se hace duro, sólo los duros siguen caminando… pues en fin de cuentas, amigos son dos caminando juntos.

Aún nos falta algo imprescindible: ese trabajo, esa dedicación de los de ciudadanos que asumirán responsabilidades y se convertirán ellos mismos en factores primordiales para llevar a buen término este complejo proceso electoral.

El reto emprendido para llevar adelante la Primaria nos ha enseñado muchas cosas acerca de nosotros mismos y acerca del comportamiento de nuestra gente que no hubiésemos podido aprender de otra manera. Descubrimos que tenemos un elevado nivel de compromiso y más perseverancia de la que esperábamos. Pero también hemos descubierto que contamos con amigos cuyo valor es mucho más alto que el de los diamantes.

Amigos, acompáñennos a entonar ese necesario coro, con la firmeza de miles de voces acopladas que cantan apostando al mañana y se niegan a quedarse en la obsecuencia del pasado. Estamos seguros que, con una pequeña ayuda de nuestros amigos, el objetivo será alcanzado.

Manuel Barreto Hernaiz

