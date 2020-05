El director tesorero de Conindustria, Luigi Pisella, afirmó que la cuarentena impuesta por el COVID-19 debe ser levantada debido a que las empresas no cuentan con flujo de caja que les permita mantenerse durante más tiempo sin generar ingresos.

Decidimos que hay que trabajar y por eso traemos soluciones, por eso hicimos el protocolo con base a las recomendaciones de la OMS y la OIT. Planteamos un levantamiento progresivo de la cuarentena en un estricto control. Esta apertura tiene que comenzar en el comercio que tiene que iniciar operaciones de una u otra manera, expresó Pisella en una entrevista a Unión Radio.

Aunque dijo que las medidas tomadas por Nicolás Maduro para evitar el contagio del virus fueron una buena opción. Indicó que las empresas y negocios necesitan activarse nuevamente para evitar un cierre definitivo. Además señaló que todos los sectores deben tener autorización para operar y no únicamente los priorizados.

La gente necesita movilidad, un taller mecánico, reparaciones en un baño, zapatos. Cuando hablamos de progresividad no quiere decir que abras todos los comercios al mismo tiempo, pero sí se puede hacer de manera organizada, que los comercios se planifiquen los días que abrirán, comentó.

El representante de los industriales señaló que el Estado no está percibiendo ingresos y que esto alimentará la inflación. Comentó que no se puede dejar por fuera a la economía y que el país no va a salir adelante sin el apoyo de las empresas privadas. No se trata únicamente de dejarlas solas. Hay que escucharlas y para eso existe Conindustria.

Con información de El Nacional