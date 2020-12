A menos de una semana para que se termine el 2020, los venezolanos recurren a las tradiciones de fin de año con la esperanza de atraer felicidad, éxito, amor y prosperidad en el 2021, y aunque algunas costumbres quedaron fuera del alcance del poder adquisitivo de la gente en medio de la crisis económica que atraviesa el país, todavía hay rituales que se mantienen vigentes porque no requieren que una gran inversión.

Nora Márquez, de 77 años, precisamente no come las 12 uvas al compás de los últimos segundos del año desde 2014, porque ya no cuenta con los recursos para ese tipo de ritos. Sin embargo ha optado por al menos dos de las prácticas que no requieren de gastos monetarios, que explicaremos a continuación:

Limpieza profunda

Dicen que una buena sacudida de polvo despejará todas las malas vibras y permitirá que las buenas encuentren lugar en un hogar limpio y ordenado. Puede parecer simple, pero esta tradición tiene metodología propia: debe barrerse la casa de adentro hacia afuera.

Algunos no sólo dejan los pisos relucientes, sino que también se encargan de no tener ropa sucia y utilizan velas aromáticas o varitas de incienso para atraer prosperidad.



Abrir puertas y ventanas

Para que la brisa de Año Nuevo entre por toda la casa y traiga consigo la abundancia. Se trata de un acto simbólico en el que al abrir puertas y ventanas se permite la salida del viejo año y el paso del nuevo. “Es algo que hago desde siempre, porque mi mamá, que en paz descanse, me enseñó”, comentó Márquez.

Pasear las maletas

Es quizá una de las tradiciones más conocidas, empleada por los amantes viajeros y por quienes desean vivir una travesía turística. Consiste en cruzar la calle con las maletas en mano a media noche, aunque algunos piensan que entre más caminen con ellas, más paseos inolvidables tendrán.



La silla del amor

Se cree que subir y bajar de la silla 12 veces con las ultimas 12 campanadas ayuda a conseguir pareja, aunque otros hablan de sólo tres brincos antes de medianoche. Es una opción que se ha popularizado entre solteros que anhelan encontrar el amor en el venidero año.

Beso

Besar a la pareja en el primer minuto de Año Nuevo es el ritual más mediatizado: podría encontrarse en cientos de libros y películas, razón por la que quizá es el más practicado en todo el mundo. Existen creencias de que si solteros de sexo opuesto se besan justo a medianoche, encontrarán novio o novia ese año.



Ropa interior: amarilla, roja, al revés

Para atraer la prosperidad económica y buena suerte, la amarilla; para despertar la pasión en las relaciones, roja; y para espantar todas las energías negativas, se acostumbra a despedir el viejo año usando ropa interior al revés.

Tradiciones de fin de año nostálgicas

El plato de lentejas, las 12 uvas, sostener un billete y hasta el propio brindis, son las tradiciones más nostálgicas de los venezolanos que rememoran los viejos tiempos donde recibir el nuevo año con estas prácticas sencillas, junto a la familia unida, era posible. Ahora no sólo se trata de una disminución del poder adquisitivo, sino de la diáspora venezolana que superó los cinco millones de personas según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

“Ni uvas ni lentejas, eso ya no se puede”, consideró Márquez, sin la ilusión siquiera de chocar las copas con sus hijos, quienes están fuera del país. “Nos toca brindar solos y sin champaña porque también está imposible de comprar. Y tampoco se puede sostener dinero porque no hay efectivo. Serán dólares, el que los tenga”.