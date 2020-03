En días pasados, se designaron a los 10 representantes de la sociedad civil que pasarían formar, junto a los 11 diputados, del Comité de Postulaciones de la AN que tiene como objetivo designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para la designación de los 10 representantes, se reunieron diputados de las fracciones de la unidad afines a la presidencia encargada de Juan Guaidó, diputados del PSUV y la fracción de diputados de Luis Parra, reseña el portal web medium.com.

El anuncio del nombramiento causó reacciones encontradas. Por un lado, hay quienes ven en este un avance producto de las recientes sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos a la petrolera rusa, Rosneft. Según estos, la presión diplomática y financiera está haciendo ceder al chavismo. Otros ven con mayor escepticismo esta designación. Arguyen que hay una contradicción evidente al pretender enfrentar a “un conglomerado criminal” mediante una salida electoral.

Incluso, el jefe del régimen de facto, Nicolás Maduro, declaró “estar de acuerdo” con que sea “esa AN, la que nombre un nuevo CNE que garantice confianza en los venezolano”.

Para aclarar todas las dudas sobre este tema, conversamos en exclusiva con el diputado Ángel Medina (PJ), presidente del Parlamento Latinoamericano, quien es el encargado de dirigir el proceso del Comité de Postulaciones.

Aquí la conversación completa publicada por medium.com

1. En días pasados, se designó a los 10 representantes de la sociedad civil que formarán parte del Comité Preliminar para nombrar un nuevo CNE. ¿Por qué algunos de estos miembros tienen militancia política? ¿No ve en esto un problema que puede generar desconfianza?

Si, efectivamente se designaron las 10 personas de la sociedad civil y después fueron ratificadas, porque para su designación debe ser aprobado por la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de los presentes. Es importante decir que estas 10 personas vienen avaladas por organizaciones importantes de la sociedad civil. Estamos hablando de universidades, de sindicatos nacionales, colegios gremiales, asociaciones juveniles. Todas ellas porque era un requisito necesario tener una postulación de la sociedad civil.

Ahora, la Ley Orgánica del Poder Electoral, que es la que rige el procedimiento, que no es un reglamento, en ningún caso establece una limitación a las militancias políticas.

2. ¿Ante qué Junta Directiva de la AN se juramentarán estos 10 representantes? ¿Cómo resolverán está diferencia?

Bueno, básicamente ese es uno de los grandes temas que hay que desarrollar, y hay que dejar claro que una única Asamblea Nacional. En Venezuela hay una única Asamblea Nacional, la que preside Juan Guaidó. Nosotros estamos claros que, si queremos tener un Consejo Nacional Electoral desde la Asamblea Nacional, pues es la de Juan Guaidó, la única que existe en Venezuela, la que debe juramentar a los nuevos rectores.

3. Luego de este nombramiento, ¿qué sigue en el proceso para nombrar un nuevo CNE?

Lo que establece claramente la Ley Orgánica del Poder Electoral, que es mantener el procedimiento de la convocatoria, establecer claramente los requisitos de los rectores, hacer pública la convocatoria, pues abrir la convocatoria. Esas listas tienen que hacerse públicas y después cualquier ciudadano puede pedir la exclusión de una de esas personas. Luego viene el derecho a la defensa (de los postulados a rectores) y después se hacen las listas para enviárselas a la Asamblea Nacional que es la que finalmente decide.

4. En días pasados, la fracción del PSUV en la AN y los representantes de la mesa de diálogo nacional argumentaban que el TSJ debía nombrar el CNE vía “omisión legislativa”. ¿Cómo se pasó de esto a lograr sentarse con los Diputados de la fracción de Luis Parra y el PSUV para avanzar en el trabajo del Comité? ¿Las recientes sanciones a Rosneft influyeron en esta decisión?

Nosotros creemos que es un tema en principio de la enorme presión internacional que se conquistó con la reciente gira de Juan Guaidó. Es evidente que el mundo está solicitando como uno de los primeros pasos que exista un Consejo Nacional Electoral electo por la AN. Evidentemente, siempre se va a mantener este cuento de la omisión legislativa. Si eso sucediera, simplemente lo que va a hacer es agravar la situación, no va solucionar absolutamente nada, y eso lo hemos ratificado en miles de oportunidades. Hay una clara necesidad de que ese CNE salga electo por la Asamblea Nacional.

5. Según la Constitución nacional, se necesitan dos terceras partes de los diputados para designar un nuevo Poder Electoral. Hoy ninguna fuerza en la AN tiene esos votos. ¿Cómo harán para llegar a un acuerdo y evitar que sea el propio TSJ que designe un nuevo CNE?

Mira no se trata de cómo vamos a hacer para llegar, se trata de que hay que avanzar y nombrar a un Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la AN. Nosotros somos 100 diputados, el PSUV son casi 50, y esos son más que los votos necesarios para nombrar rectores del CNE. Si eso no pasara, pues estaríamos en presencia de un agravamiento de la crisis. Claro está que el país va a querer es un Consejo Nacional Electoral electo por la AN.

6. Recientemente, Nicolás Maduro declaró que estaba de acuerdo con que “esa AN sea la que nombre un nuevo CNE”. ¿Cómo interpreta está declaración?

Nosotros no tenemos interpretación. Nosotros lo que hemos dicho claramente, es que el CNE no es lo único, hay otras condiciones que hay que lograr para tener elecciones libres. Y creer que simplemente con un CNE se despacha todo el tema de no tener derechos políticos garantizados. Tú viste lo que pasó en Lara, por ejemplo, cuando la violencia política es la que gobierna el escenario. Cuando tú no tienes observación internacional, cuando no garantizas una ingeniería electoral que garantice plena posibilidad de competir en maneras iguales, cuando no entiendes que el país está destruido.

El Presidente (E) Juan Guaidó ha sido hostigado por fuerzas gubernamentales en varias ocasiones.

Yo siento que de una forma u otra se cree que simplemente con el CNE se arregló todo lo que falta para crear confianza y que la gente tenga el voto como un mecanismo de cambio.

7. Incluso de nombrarse un nuevo CNE, ¿cómo resolverán la diferencia que existe entre las partes sobre la elección que sigue? Esto considerando que la fracción PSUV sostiene que el nuevo CNE deberá convocar a elecciones parlamentarias.

Designar un Consejo Nacional Electoral libre que pueda permitir que los venezolanos puedan decidir. En buena medida, el peso de esto recaerá en el próximo CNE, y en la presión que nosotros hagamos en todo el país para que se procure una elección para todos.

Al final, la posición nuestra es que se elija absolutamente todo, que se elija al presidente, que se elija a la Asamblea Nacional, se elija todo lo que sea posible y que el venezolano pueda elegir dentro y fuera del país.

8. Recientemente, hemos visto el poco control que ejerce el régimen de Maduro sobre el monopolio de la violencia en el país. ¿Ve factible una salida electoral cuando el adversario es un conglomerado criminal con nexos con el narcotráfico y el terrorismo?

Al final, la salida final de la crisis que vive Venezuela siempre estará en manos de la gente, a través del proceso de decisión de la gente. Evidentemente, siempre hay el riesgo de que esto sucumba a la violencia. Pero al final, incluso, después de la violencia tendrá que venir un proceso de elección, y eso es lo que nosotros siempre hemos pensado. Que hay que construir el camino que permita a todos los venezolanos a elegir de manera libre, bien después de la violencia, o bien para contener la violencia, cualquiera de las dos. Pero al final, el camino y la manera con la que tú empieces salir de este desastre es con la gente pudiendo participar y decidir.

9. En días pasados, la ONU declaró que grupos del Cartel de los soles se habrían infiltrado en las FANB para traficar con drogas. Luego de esta noticia, ¿confía el Comité en las FANB como garante de unos hipotéticos resultados electorales? ¿Qué pasará con el Plan República?

Eso es parte de todo lo que hemos dicho que es el camino a las elecciones libres, y que tiene que enmarcarse en la garantía del ejercicio pleno de los ejercicios políticos y de la ingeniería electoral, que son dos condiciones de las cinco que hemos planteado. Evidentemente, el nuevo CNE tiene que recomponer no solamente la actitud sino la participación del Plan República en todo el proceso electoral, porque hasta ahora, cada día se ha metido más, cada día incide más. Al final, lo que corresponde aquí es lograr que cada venezolano pueda manifestarse de manera libre, tanto militares como civiles.

10. Aparte del nombramiento del nuevo CNE, ¿cuáles serán las garantías en las que trabajará la institución para restituir la confianza de los venezolanos en el voto?

Nosotros hemos hablado de 5 garantías: La primera es un CNE electo por la Asamblea Nacional. La segunda es la garantía plena de los derechos políticos de todos los venezolanos, es decir, elecciones sin perseguidos, sin inhabilitados, sin presos, con partidos políticos vigentes y en manos de sus legítimos representantes, sin la violencia política. El tercer elemento es sobre la ingeniería electoral. Y aquí viene toda la discusión que se ha dado sobre la tinta indeleble, las maquinas, las auditorias, la gestión del Plan República. El tema del coordinador del centro electoral, el tema de los puntos rojos. Todo eso tiene que ver con la ingeniería electoral.

“Al final, la posición nuestra es que se elija absolutamente todo, que se elija al presidente, que se elija a la Asamblea Nacional, se elija todo lo que sea posible y que el venezolano pueda elegir dentro y fuera del país”

El cuarto punto es la observación internacional, que para nosotros es muy importante, no es acompañamiento, es observación internacional. Y el último de los puntos es tratar de crear una política coyuntural que permita superar la crisis estructural que vive el país. Es decir, tienes que romper las barreras que impone no tener agua, no tener luz, ni transporte en todo el país, de manera que las personas puedan elegir de manera libre, y eso se logra a través de la aplicación de medidas coyunturales, porque sabemos que no se va a resolver eso de la noche a la mañana, pero tu si puedes un día en el que puedas garantizar que cada venezolano pueda movilizarse y pueda hacerlo de manera libre.

11. ¿Qué sucederá con el voto de los más de 5 millones de venezolanos que están fuera del país?

Eso es parte importante de la tercera condición, que tiene que ver con la ingeniería electoral, que es la posibilidad de que los millones de venezolanos que están dentro y fuera del país puedan decidir de manera libre.

12. En el caso de los nuevos rectores del CNE, ¿qué nombres se manejan para ocupar estos cargos?

La verdad es que no soy yo quien debe responder esta pregunta. Al final, la convocatoria tendrá que hacerse en algún momento y cuando se haga la convocatoria tendremos las listas de las personas, hombres y mujeres que van ser susceptibles de ser electos como rectores del Consejo Nacional Electoral.

13. Finalmente, ¿existe algún acuerdo político con el chavismo que garantice el nombramiento de un nuevo CNE?

Es que la única forma de que tú tengas un CNE electo por la Asamblea Nacional tienes que contar con el voto de las dos terceras partes y eso tiene que llevar al entendimiento de todas las fracciones, por lo menos de las mayoritarias, la Unidad y el PSUV para lograr ese nombramiento.

