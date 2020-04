Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, reveló que el ídolo de su infancia fue Iker Casillas, quien, a su vez, fue determinante para que se convirtiera en guardameta.

En un directo a través de sus redes sociales, reveló que, tras fijarse en Casillas, tomó como referencia a Edwin Van der Sar, ex portero del Manchester United, con quien tenía similitudes físicas por su altura y contextura.

Courtois, que se encuentra en confinamiento por la pandemia del coronavirus, se mostró con ganas de volver a entrenar con sus compañeros y retomar las competiciones. Sin embargo, dejó claro que hay que esperar a que las autoridades den “luz verde” para volver a la normalidad.

Por otro lado, habló sobre sus manías antes de los partidos, revelando que lava sus guantes una noche antes pero no los deja secar completamente, ya que, le agrada que estén “un poco húmedos”.

El belga, que ha estado en clubes exigentes como Atlético de Madrid, Chelsea o Real Madrid, resaltó a su fortaleza mental como una de sus principales cualidades. “Destacaría mi capacidad por todo lo que ha pasado este último año y medio. Si no estás muy fuerte mentalmente no puedes superar lo que te ha venido encima y luego demostrar lo que vales cuando juegas los partidos. Hay que estar fuerte de cabeza porque todo el mundo comete fallos, pero en los porteros cuestan goles. Después del partido hay que olvidar el fallo y no mirar atrás. Sólo pensar en lo que puedes hacer mejor”

Señaló a Ter Stegen como uno de los mejores porteros del momento. Para Courtois, el alemán maneja muy bien el juego con los pies y tiene un buen control del uno contra uno, ya que, “pone la rodilla muy rápido abajo y la otra la estira”, movimiento que necesita de “una gran elasticidad”.

El ’13’ del Real Madrid dejó un mensaje para la sociedad. “Dentro de poco podremos disfrutar de la vida, pero hay que estar sanos. Se debe tener mucho cuidado al salir, hay que protegerse bien y lavarse las manos”, aseveró.