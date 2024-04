¿Cuáles son las causas del masivo brote de medusas en las costas de Venezuela?

En las últimas semanas se ha incrementado el número de reportes de brotes masivos de la especie de medusas comúnmente llamada Bola de Cañón (Stomolophus meleagris) en las costas central y occidental del país, específicamente en los estados La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón y Zulia.

Al respecto, el docente e investigador del Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Joxmer Scott-Frías, destacó que no debe haber preocupación en torno a un riesgo significativo para la salud pública, ya que es poco probable que este animal marino cause lesiones graves a las personas debido a su capacidad urticante.

No obstante, alertó sobre las causas detrás de esta masiva presencia de medusas en las playas. «Estamos presenciando eventos inusuales en los que pueden intervenir múltiples factores, los cuales no han sido suficientemente estudiados en el país».

La verdadera preocupación acerca de la presencia de las medusas «Bola de Cañón»

«La verdadera preocupación radica en las posibles causas. Se han planteado diversas hipótesis como variaciones en la temperatura del mar, alteración en las población de los depredadores, e incremento en la disponibilidad de alimentos debido al aporte de aguas industriales y domésticas no tratadas».

Scott-Frías cree que aún hay dudas que satisfacer acerca de las razones que inciden en la ocurrencia de estos brotes masivos de medusas, las cuales representan oportunidades para la investigación.

Sin embargo, instó a generar conciencia en cuanto a la posibilidad de que este fenómeno se intensifique con el tiempo y tenga repercusiones en el turismo, las actividades pesqueras y el equilibrio de los ecosistemas marinos.

«Por este motivo es necesario evaluar la situación actual para poder predecir las posibles consecuencias y tener la capacidad de actuar en la medida adecuada. Que no observemos las secuelas en este momento, no significa que no tengamos que enfrentarlas a mediano o largo plazo», advirtió el académico.

Puntualizó que profesores y científicos de la Universidad Central de Venezuela cinciden en la importancia de establecer alianzas entre diversas instituciones, a través de proyectos, para unir esfuerzos y trabajar juntos en la búsqueda de respuestas que contribuyan a proporcionar información para la toma de decisiones acertadas en beneficio de todos.

Con nota de prensa.

