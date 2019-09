Una nueva historia de miedo y de sobresaltos se suma al género del suspenso y terror, nada menos y nada más que “Historias de miedo para contar en la oscuridad”, cuyo film tuvo su estreno mundial el pasado 9 y aún sigue exhibiéndose con sumo éxito, además, sigue generando muy buenos comentarios en todo el mundo.

La cinta lleva recaudado hasta el momento $64,438,869, tan solo en territorio norteamericano, según datos recogidos por la firma Box Office Mojo (del 9 de agosto al 15 de septiembre). Más allá de los Estados Unidos, la recaudación de taquilla estimada, es de $26,730,685, cuya cifra sigue sumando (en Venezuela aún se exhibe)

Este título de corte independiente está producido por el aclamado y oscarizado Guillermo del Toro, quien además escribe el guión en compañía de Dan Hageman y Kevin Hageman.

André-Øvredal-and-Guillermo-del-Toro

La dirección de “Historias de miedo para contar en la oscuridad” está a cargo de André Øvredal, cuya carera comenzó en el 2000, al co-escribir y dirigir un drama de acción y fantasía, llamado “Future Murder”. Posteriormente ha dirigido dos cortos y los filmes “Trolljegeren” (2010) como “The Autopsy of Jane Doe” (2016).

Para el 2020 André Øvredal tiene previsto estrenar “Mortal”, una coproducción entre Noruega y Estados Unidos.

Una película basada en los libros de Alvin Schwartz…

El guión de “Historias de miedo para contar en la oscuridad” está basado en la serie de libros de Alvin Schwartz, cuyos capítulos hablan de cuentos folcloristas de miedos y de desapariciones, además, se incluyen los miedos ocultos de algunos de los co-protagonistas.

Los textos de miedos del neoyorkino Alvin Schwartz (25 de abril de 1927 – 14 de marzo de 1992), gustaron por estar llenos de imaginación, de terror psicológico y de personajes “muy malos” con aspectos caricaturescos y surrealistas

Desde un espanta pájaros con vida propia, un ser sin dedo que sale de una olla o simplemente, un monstruo capaz de derretirse y reconstruirse ahí mismo, etc; en fin interlocutores propicios de los relatos de miedos.

El gran éxito dio pie para que surgieran dos entregas más: “Más Historias para contar en la oscuridad” y “Historias de miedo 3: más historias para helarte los huesos”.

Estos libros están ilustrados por el artista ganador de la Medalla Caldecott, Stephen Gammell.

Como anécdota, estos relatos de miedos consiguieron una publicidad extra, ya que se intento sacarlos de las bibliotecas escolares de los Estados Unidos, a mediados de los años 90.

En referencia a esto último, Guillermo Del Toro, ha comentado lo siguiente: _“Estos libros al ser tildados de prohibidos, se convirtieron en lectura para jóvenes aventureros. La primera vez que se lee, hay que reconocer que el lector siente una explosión de miedos escalofriantes. Además, cada letra está cargado de un espíritu lúdico de juventud”-.

Guillermo Del Toro inicio la preproducción del film y del guión, mostrando como un libro se torna sobrenatural, ya que este comenzara a escribirse solo, por lo tanto sentenciara a seis jóvenes y el sheriff del pueblo, a vivir terribles situaciones de miedos, sin saber lo que exactamente sucederá.

De lo “sobrenatural” a las “posesiones”

Los filmes con temáticas de hechos sobrenaturales, desapariciones y de posesiones, son estremecedores, los cuales se sustentan con escenas silenciosas y de espantos (nada de sangre ni violencia extrema), lo que va generando en el espectador un sobresalto de menos a más, ante lo inesperado.

Estas imágenes son secundadas por ruidos, gritos, apariciones fantasmales, desapariciones o simplemente, los detalles inexplicables.

Un género marcado por grandísimos éxitos liderados la terrorífica e impresionante cinta de William Friedkin, “El exorcista” (conociéndose dos secuelas, de 1977 y 90), “La profecía” con Gregory Peck, “Children of the Corn” (basada en un relato de Stephen King), “Poltergeist”, “El terror en Amityville”, “El aro” de Gore Verbinski (a este título, le siguen dos más), “Dark Water” (tanto su versión japonesa como la americana), “El exorcismo de Emily Rose”, “El rito” con Anthony Hopkins, “El conjuro I y II”, “Anabelle”, “It I y II”, la saga de “Actividad para normal”, “No apagues la luz”, “The Curse of La Llorona” (La llorona) con la participación de la venezolana Patricia Velázquez como “El legado del diablo”, etc, etc.

Se suma a esta filmografía el film “Historias de miedo para contar en la oscuridad”

Llegan las historias de miedo…

La cotidianidad del día a día y las habladurías referentes a la familia Bellows, marcan la existencia de los habitantes del pueblo de Mill Valley.

El misterio y la fatalidad rodearon siempre a la familia Bellows, muy especialmente a la pequeña Sarah, una joven que nadie conoció, porque su familia decidió aislarla del mundo. Los cuentos de caminos decían que Sarah era una asesina y que tenía un libro, con lo cual se acompañaba.

Corre 1968, todos se preparan para un nuevo Halloween, en el pueblo, cuyos días giraban alrededor de unas elecciones presidenciales y de la Guerra de Vietnam.

Llega la noche de miedo y de disfraces, donde se reunirán Stella, Auggie y Roy, con la intención de pasarla bien. Paralelamente están Ruth y Tommy, quienes se divierten por su lado. El destino permite que todos encuentren, pero una mala travesura de los tres primeros, molestara a Tommy hasta el punto de querer desquitarse.

Los inocentes y aún pre-adolescentes Roy, Stella y Auggie, lograrán escapar de Tommy momentáneamente, en esa huida conocen a Ramón, en un auto cine.

Al ver que Tommy les acecha de cerca, Stella decide llegarse hasta la casa de Sarah Bellows.

Un lugar prohibido de visitar, pero estos chicos quieren vencer sus miedos y entraran, sin saberlo despertaran la desgracia y las desapariciones misteriosas, justo cuando dan con el libro maldito de Sarah.

Lo que no sabe Stella, Ramón, Roy y Auggie, es que el libro comenzara a escribirse solo, cuyos textos, conducirán a estos jóvenes a vivir situaciones extremas de miedo. De paso habrá líneas para Ruth y Tommy.

Este libro cambiara el destino de todos ellos, dando pie a la aparición de cosas extrañas, que comenzara acecharlos a todos, incluyendo al sheriff del pueblo (papel a cargo de Gil Bellows).

Una cinta cargada de suspenso, con escenas muy bien logradas, ejemplo de ello, cuando Tommy es asediado por sus propios miedos y por algo inanimado, que cobra vida. Paralelamente esta lo que Auggie vive, que es realmente A_1, estando cargada de silencios y de sumo misterio, a pesar de un repugnante guiso,etc

La película comienza manejando los elementos del género del terror de los años sesenta y setenta. Pero también hay elementos de los ochenta, justo cuando Stella, Ramón y el sheriff del pueblo, viven su momento de miedo. Escena cargada de efectos especiales al máximo, que recuerda a los villanos de “Ghosbusters” o “Hombres de Negros”.

¿Stella será capaz de adivinar lo que realmente pueda querer Sarah, desde el más allá o no?.

Criaturas terroríficas en busca de sus víctimas y todo un final lleno de valentía, inteligencia y de cero miedos.

¿Será que hay una segunda película de miedo?, en cuya trama pueda revertirse el daño causado por el libro de Sarah Bellows. __