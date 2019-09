View this post on Instagram

Diputado por la Fracción 16J, José Luis Pirela: lo ocurrido ayer en Casa Amarilla, es una nueva expresión del oficialismo y no una nueva oposición. Reporte @wandordumontnews Para más información ingresa en el link de nuestra BIO #800noticias #17Sep #pirela #an #nacionales #venezuela🇻🇪