“Puede que no seas responsable de la situación en la que estás, pero lo serás si no haces nada para cambiarla”. Martin Luther King

Las elecciones primarias promocionadas por un numeroso grupo de opositores para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro, han logrado en pocos días que grandes sectores de la población tomen conciencia de la necesidad de pasar por un proceso de cambio prácticamente obligatorio; es un éxito de los partidos políticos a la par con la sociedad civil.

Decía semanas atrás que la democracia en Venezuela vive una crisis existencial, sufre un período de no comprensión y de cambios profundos. Con base en estos dos elementos esenciales: comprensión y cambio profundo, deben actuar los líderes y los ciudadanos también deben poner de su parte para comprender las razones de los cambios y virajes que se están dando, y que se seguirán dando hasta después de las elecciones presidenciales. Es importante agregar que las posibilidades de triunfo en las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados a los consejos legislativos dependen de los resultados que se obtengan en las presidenciales de 2024. De manera que no habrá 2025 exitoso sin un 2024 triunfador.

De cualquier forma, el gobierno no tiene ningún interés en que se realicen elecciones bajo el criterio de cierta imparcialidad que les cierre el paso a sus usuales embrollos electorales. Sin embargo, aquí nos enlazamos con la parte inicial de esta nota, llama profundamente la atención, reitero, cómo ha ido cambiando la actitud de nuestros compatriotas referente a la posibilidad de un cambio de gobierno en apenas unas pocas semanas de dar los primeros pasos para promocionar las elecciones primarias.

Frente a una crisis económica cada vez más profunda y más lejana del espejismo del lema: “Venezuela se arregló”, el gobierno se encuentra sumido en un atolladero nunca visto antes. La semana pasada, por ejemplo, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, les hizo saber a los maestros y profesores, me imagino que así será para el resto de los empleados públicos, que se olvidaran de aumentos de sueldos por la sencilla razón de que ellos no disponen de recursos económicos para cubrir esas justas reivindicaciones. A la par, se desata una fuerte persecución en contra de altos funcionarios del gobierno, diputados y militares vinculados con hechos de corrupción pocas veces vista. Es evidente que estas persecuciones en contra de grupos de corruptos dentro del oficialismo traerán fuertes ofensivas, ataques y delaciones que acarrearán consecuencias políticas irreconciliables. Lucha que tiene un contenido de otro fondo distinto en enfrentar la corrupción que ha esfumado los recursos del país causante de la crisis económica que imposibilita las mejoras salariales y las pensiones de millones de compatriotas.

No hay alternativas. O accedemos y aceptamos que este momento político es sumamente enmarañado, que muchas cosas serán inentendibles, otras veces aparentemente absurdas; si no agudizamos la inteligencia y no hacemos uso de la madurez, pues sencillamente Nicolás Maduro permanecerá en el poder por mucho tiempo más… La oposición en estos momentos no se encuentra en sus mejores condiciones, pero no tengo dudas de que estas circunstancias serán superadas, hay avances en este sentido para amparar la confianza.

De ningún modo deben cesar los esfuerzos por hallar vías de acuerdos y convenios unitarios. Acuerdos a través de cuotas de poder que estén ajustadas a los aportes electorales que cada una de las organizaciones provean para el éxito del candidato que surja de las elecciones primarias. No sé por qué razón oponerse a distribuir equitativamente porcentajes de poder con las diferentes corrientes políticas que persiguen un mismo objetivo…

