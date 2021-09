Daniel Dhers es optimista. Para él, Venezuela estuvo por muchos años enfocada en los problemas políticos y se olvidó de ella misma, pero de regreso al país siente que hay un sentimiento de reconstrucción colectivo.

El medallista olímpico aseguró, en su visita a Carabobo, que es el momento de tomar decisiones en pro de lograr soluciones sobre lo que cada persona pueda controlar.

Después de seis años sin estar en Venezuela, regresó en 2019. «Yo no vine a Venezuela por muchos años, era mi relación tóxica… No sabía con qué me iba a encontrar ni como estaría la sociedad«.

Pero se sorprendió gratamente. «Hay gente que quiere ayudar. Hay un poquito de todo. Noto un sentimiento de reconstrucción y espero que vayamos por un proceso de bonanza, porque veo que la sociedad es diferente, porque cada vez que hablo con la gente noto que lo que quieren es hacer cosas buenas«.

Una buena decisión

Hace tres años se nacionalizó cómo ciudadano estadounidenses tras 15 años como residente. Por eso era de esperarse que le propusieran representar a ese país en Tokio 2020.

«Lo pensé varias veces. Porque tendría la estabilidad que ellos ofrecen, con un cheque cada mes y si tenía que viajar para prepararme sería sencillo«. Pero al visitar Venezuela se dio cuenta que tenía que tenía que ir en nombre de su país.

«Y en estos momentos, cada conversación que tengo aquí con cualquier persona, me reafirma que tomé la decisión correcta». Expresó que se consiguió con unos venezolanos muy diferentes de lo que esperaba, «es que la gente que se quedó está haciendo cosas muy buenas«.

Al comparar las selecciones de Estados Unidos y Venezuela en los recientes Juegos Olímpicos dijo que, aunque la nación norteamericana estuvo de primero en el medallero, no fueron tan dominantes como antes, «y eso es el reflejo de los momentos de tensión y problemas políticos que enfrentaron en los últimos años«.

Pero Venezuela, a su juicio, demostró madurez al tener la mejor actuación de la historia con una representación tan pequeña y para él eso es sinónimo del sentimiento de resurgimiento que se vive en el país.

«En Estados Unidos cambió la administración y yo veía a las familias discutir, cómo se estaban separando y yo le decía a mis amigos de allá que esto ya lo viví en Venezuela, Les pedí que no cometieran los mismos errores de nosotros«.

Exhibición de altura

En su paso por Carabobo, la tarde de este viernes 3 de septiembre, Dhers realizó una exhibición en la academia Bambú Bike Park, ubicada en Naguanagua, donde comprarlo con los niños y jóvenes que están en proceso de formación en BMX.

La demostración de su talento la hizo junto a los también atletas de la disciplina Edy Álvarez y Omar García, luego de expresar que tiene una gran curiosidad por la historia de Venezuela y de conocer diferentes lugares.

«Quisiera que los niños vean en cualquier deporte una oportunidad de salir adelante. En la Cota 905 muchos tienen armas a su alcance, pero también hay otras opciones y nunca es tarde para hacer el bien«.