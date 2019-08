El rechazo a la gestión de Nicolás Maduro alcanzó 85,1%, de acuerdo al último sondeo realizado por Datanalisis, entre el 13 y el 29 de julio pasado y publicada en el mes de agosto.

Según la encuesta nacional ómnibus, el gobernante chavista solo cuenta con 12,9% de apoyo en la actualidad.

Históricamente se trata del segundo nivel más bajo de respaldo solo superado por el 10,1% que registró durante el pasado mes de mayo. Desglosado de regular hacia buena se dieron los siguientes resultados: regular hacia buena 5,9%; buena 5,4% y muy buena 1,6%.

En lo que se refiere al porcentaje de “ni-ni” que aprueban la gestión, las cifras tampoco son alentadoras para el chavismo: solo 6,2% de los ciudadanos califican de positiva la obra de Maduro.

Ante ello, la sociedad busca salidas. El 82,2% de los consultados considera que el gobernante debe finalizar su mandato antes de que termine el año 2019 y no ser reelecto en una eventual repetición de elecciones. Si se le suma el 2,6% que desea que Maduro sea removido del cargo en un revocatorio en 2021, se alcanza el 84,8% de personas que desean que el mandatario se retire adelantadamente.

El estudio confirma que el deseo de que Maduro salga de Miraflores en 2019 ha crecido a lo largo de este año, mientras se diluye el de una repetición de elecciones. Tan solo 5,9% de los consultados quiere que Maduro complete un mandato presidencial hasta 2024; y solo 1,3% que sea reelegido entonces para otros seis años más.

Maduro el gran responsable

En cuanto a la evaluación de la situación del país en medio de la gestión madurista, las cifras también son rojas. 93,4% de los consultados calificaron de negativo el rumbo actual de Venezuela en contraste a un 6,5% que lo considera positivo.

Los problemas que identifican los encuestados como los más graves son el alto costo de la vida, menos ingreso e inflación con 37,8%; la crisis económica y la recesión económica con 12,7; así como la impunidad y la corrupción con 6,4%.

En cuanto al principal responsable del alto costo de la vida, la corrupción, la impunidad y la crisis económica el grueso de los encuestados señalan directamente a Maduro.

Un 59,9% acusa a Maduro de disparar el alto costo de la vida, mientras un 10,6% responsabiliza al “pueblo-gente” y un 12,6% a los ministros del régimen chavista.

En lo que refiere a la responsabilidad por la crisis económica, Maduro nuevamente despunta con 58,4%; le siguen sus ministros con 12,9% y el pueblo-la gente con 11,9.

El desierto de la política

La encuesta de Datanalisis revela, en términos políticos, un escenario precario. Juan Guaidó es el único dirigente nacional que tiene una evaluación positiva (49,7%) mayor a la negativa (46,9%), y no por mucho: apenas tres puntos porcentuales. Tampoco supera el 50%.

Del resto, los evaluados -Leopoldo López, María Corina Machado, Henrique Capriles, Henri Falcón, Nicolás Maduro, Héctor Rodríguez, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello- son mal vistos con entre 30% y hasta 80% de brecha con respecto a la evaluación positiva.

En caso de una elección presidencial, no obstante, Juan Guaidó obtendría un 35% de los votos, frente a un disminuido Nicolás Maduro y su 7,4%. El “no sabe” se erige con 32,1 puntos. Y los demás evaluados se mantienen con apoyos de apenas un dígito, en el mejor de los casos. El «no votaría» alcanza 8%.

El número de Guaidó se corresponde con quienes estarían dispuestos a salir a manifestar a su favor: 34,8%. No obstante, 61,9% está nada o poco dispuesto a hacerlo. El apoyo de calle a Maduro no supera el 9,9%, frente a un abrumador 88% que no quiere salir a echarle ninguna flor.

El laberinto de los escenarios

Según la encuesta Datanalisis agosto 2019, 50,5% del país estaría de acuerdo en que gobierno y oposición negocien una salida a la crisis, frente a un 29,9% que dice no. En todo caso, de darse, el acuerdo debe ser para lograr elecciones presidenciales en 2019 (55,1%), cambio de rectores del CNE (32,1%) y liberación de presos políticos (21,9%), entre otros considerandos.

