En el evento electoral de este domingo 6 de diciembre pudiera darse una participación de entre un 10 y 20% de los venezolanos. Los que están muy dispuestos a ir a votar en estos momentos son alrededor de 8,6%, afirmó el director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépes.

Según los estudios que ha realizado la encuestadora se ha determinado que los que tienen cierta identificación partidista son 10 por una parte del gobierno y entre todos los partidos sumados de la oposición son unos 19 puntos.

Gil Yepes afirmó que es preocupante la desconexión que hay entre los venezolanos con los partidos de gobierno y oposición.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, comentó que los países que han brindado su apoyo a Juan Guaidó, podrían fijar posición para que los diputados de la Asamblea Nacional saliente no sean castigados de una manera significativa.

El director expresó la solución podría ser algo intermedio, es decir que no van a operar como una AN paralela porque no van a tener ese reconocimiento, pero tampoco creo que los vayan a dejar tocar.

El liderazgo político ha estado comprometido porque se ha dirigido hacia alcanzar puestos en el poder o mantenerse en ellos, afirmó.

Con información de Unión Radio