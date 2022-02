Una resolución tomó por sorpresa a los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Los Guayos este miércoles 16 de febrero. La alcaldesa del municipio, Marvelis Moreno de Burgos, se presentó con un documento en el que participó la designación de un nuevo comandante de la institución, lo que generó la destitución arbitraria del general Luis Porte Estrada, fundador y hasta ahora actual comandante de la estación.

Junto a Moreno, a la comandancia se presentaron dos funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Guacara, quienes se quedaron para hacer la entrega oficial del manuscrito al general Porte y comunicar el nombramiento del mayor Harlis Moreno Franco como su sustituto. También fue designado José Ramos como segundo comandante.

Los bomberos de todo el país dependen de una Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ente que debe autorizar el nombramiento, o destitución, de sus autoridades. El documento entregado por la alcaldesa Moreno de Burgos no tenía los sellos del organismo nacional.

El comandante destituido por Marvelis Moreno de Burgos, general de bomberos Luis Porte, aclaró que aunque respeta la decisión de la alcaldesa, considera que es un procedimiento inapropiado que solo busca eliminar la Comisión Nacional para la Reforma de los Cuerpos de Bomberos, que surgió por una iniciativa de los Bomberos de Los Guayos.

Esta comisión elaboró un documento que ya fue consignado ante la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. “Nuestro norte es conseguir lo mejor para los bomberos. No solo por los bomberos de los Guayos, sino por todos los de Venezuela para salir de esta crisis histórica”.

El personal de la comandancia hizo notar su inconformidad por traer a oficiales de otros municipios, cuando en la misma institución existen oficiales de mayor grado, si lo que se quería era hacer un cambio de comandante.

El general Porte solicitó ayuda al Gobierno nacional y las autoridades correspondientes para que consoliden a los bomberos como una fuerza unitaria, que tengan una organización y dejen de ser un organismo de carácter civil con jerarquía militar.

Porte señaló que los bomberos están para corresponder a las autoridades, pero que debe existir un equilibrio que les permita ser atendidos como seres humanos. De allí la importancia de contar con un organismo independiente. “No existe otro camino que crear un ministerio para liberar a los bomberos de esta miseria”.

El teniente coronel y abogado, Fezar Abukasem, explicó que el procedimiento de este miércoles no cumple con lo establecido en las normativas de Ley. “El documento va a ser revisado desde el punto de vista jurídico y en los próximos días el equipo de abogados de bomberos darán una respuesta legal”.

El teniente coronel de bomberos Eduardo Vizcarrondo, miembro de los Bomberos de Los Guayos, criticó la decisión de la alcaldesa. «Se trata de una decisión espúria y sin fundamento, pues el general que se está removiendo, además de haber sido el fundador de este cuerpo de bomberos, junto a la comunidad, hace 22 años, es un hombre honesto, buen ciudadano y un excelente jefe.

Según Vizcarrondo, a Porte se le violaron todos sus derechos, aún siendo un general de su categopría. Además, el documento con el que fue destituido no tiene el logo ni aval de la Dirección de Bomberos. «Es una carta de la alcaldía, de libre remoción forzada. Esto es una jugada de intereses políticos, que simplemente se ha utilizado este poder que se tiene, sin ningún miramiento, para destruir un trabajo desarrollado por el general durante 22 años.»

El teniente coronel espera que se haga justicia y se reincorpore en su cargo al general Porte, quien a su juicio lo dio todo por Los Guayos y su cuerpo de bomberos.

Ley para la Transformación de los Cuerpos de Bomberos de Venezuela

La Ley para la transformación de los Cuerpos de Bomberos de Venezuela busca agrupar a todos los bomberos, forestales, urbanos, marinos y aeronáuticos en un solo ministerio, con un ministro profesional en materia bomberil.

La Comisión Nacional para la Reforma de los Cuerpos de Bomberos presentó un proyecto que enaltece al cuerpo de bomberos en su condición de funcionaros que arriesgan su vida en pro de la comunidad.

Nariman Saab, abogada y mayor de bomberos, manifestó que los bomberos actualmente no tienen personalidad jurídica, lo que hace que sean un cuerpo híbrido y que muchos oficiales y miembros de la institución no cuenten con ningún tipo de beneficio como tienen otros componentes. “El Estado se encuentra en un desconocimiento de causa porque no sabe la profundidad de la funcionalidad que tiene el cuerpo de bomberos cuando ocurre un siniestro. Es el que más funciones tiene a nivel de todos los componentes y es el que menos remunerado está”, agregó Saab.

Como parte de la comisión nacional, la abogada espera de la Asamblea Nacional el visto bueno para la creación de un ministerio que reconozca a los bomberos y sus necesidades.

Condiciones precarias en la estación

En precarias condiciones funciona la estación del Cuerpo de Bomberos del municipio Los Guayos. Falta de unidades para atender emergencias o que para cocinar tengan que hacer un fogón donde puedan preparar sus alimentos, son algunas de las adversidades que enfrenta la institución.

Esta es una realidad de años que no ha sido solventada por ninguna autoridad, ni municipal, ni regional, ni nacional. Con la actuación de la nueva alcaldesa de Los Guayos se tema que en esta gestión tampoco reciban el apoyo que necesitan.

En Los Guayos, desde hace unos 10 años, los bomberos deben sofocar las llamas con un camión cisterna al que le colocan una bomba. Si el incendio se desata en un edificio de más de tres pisos, difícilmente podrían atacar el fuego en niveles altos porque la fuerza de la bomba no lo permite. La ambulancia que permanece en la estación está paralizada por falta de repuestos.

Tampoco cuentan con uniformes en condiciones adecuadas ni equipos actualizados para el combate de las llamas.

Las propuestas contenidas en el anteproyecto de Ley para la Transformación de los Cuerpos de Bomberos de Venezuela en un Organismo de Defensa Nacional Contra el Fuego buscan corregir situaciones como estas, repetitivas en todos las sedes bomberiles del país.

Por tratarse del municipio proponente, se esperaba de la alcaldesa Moreno de Burgos mayor apoyo hacia los bomberos locales. La actuación de este miércoles va en sentido contrario a lo que fue esa esperanza. El proyecto de ley que nació en Los Guayos tiene sus detractores.

En horas de la tarde, Marelis de Burgos se presentó a la estación con dos cauchos, se presume que para el camión cisterna que funciona como carro de bomberos.

También asistió el jefe de la Región Estratégica de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de Carabobo, Aragua y Yaracuy (Redan Central), general Pedro Olivo, quien hizo la toma de la estación, a través de la lectura de un documento, se presume que el mismo que llevó la alcaldesa.