En diez días altos personeros del gobierno del expresidente José Mujica serán denunciados por la oposición por su participación en los negocios con Venezuela.

Se pedirá investigar la forma en que se habilitaron los negocios de Aire Fresco como empresa única de intermediación con Venezuela. El diputado nacionalista Jaime Trobo dijo a El País que la denuncia es contra funcionarios de gobierno con cargos jerárquicos en el período que va de 2010 a 2015.

Trobo afirmó que la demanda apunta a saber cuál fue el procedimiento por el cual se contrató a Aire Fresco. “Eso fue lo que nunca quedó claro, nunca se supo cómo Aire Fresco llegó a ser prácticamente el único negociador”, explicó.

Aire Fresco es una empresa cercana al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que intermedió en negocios con Venezuela desde 2011 hasta 2015, por lo que cobró comisiones.

La empresa fue denunciada ante la Justicia de Crimen Organizado por el abogado Gustavo Salle, por la cercanía con el gobierno del expresidente José Mujica y la participación en la intermediación con Venezuela.

En octubre del año pasado, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Elena Mainard, definió las citaciones del exintegrante del Comité Central del MLN-Tupamaros, Omar Alaniz, del empresario y administrador del Fondo Raúl Sendic, Carlos Decia, y del diputado del MPP, Daniel Placeres, por las intermediaciones realizadas por la empresa Aire Fresco en el comercio entre Uruguay y Venezuela.

La presencia de Aire Fresco en este acuerdo fue ventilada en el Parlamento en julio de 2015, cuando se votó el fideicomiso. Trobo dijo en esa sesión que había empresas privadas que “firmaron el acuerdo” junto con el gobierno.

“Este no es un acuerdo de Estado a Estado, sino que hay empresarios privados intermediando. ¿No lo sabe el Frente Amplio?”, preguntó Trobo. Según denunció la oposición, Aire Fresco cobraba comisiones equivalentes al 2% de cada negocio concretado de alimentos con Venezuela, algo que fue negado por el Frente Amplio.

En la comisión preinvestigadora, Trobo presentó como prueba de la vinculación de la empresa Aire Fresco con el Movimiento de Participación Popular (MPP), un documento de la Corte Electoral que indica un aporte de US$ 19.400 por parte de la compañía a ese sector.

La investigadora no prosperó por la negativa del diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, a votarla. Ahora el tema volverá al Parlamento en el marco de otra comisión investigadora que indagará en la Cámara de Diputados la financiación de los partidos políticos vinculados a cinco empresas: Aire Fresco, Cambio Nelson, Cutcsa, Fripur y la agencia de publicidad La Diez.

A esta denuncia por los negocios con Venezuela se suma otra del diputado disidente Gonzalo Mujica sobre el manejo del Fondes. La investigación abarca las empresas que fueron financiadas por el Fondes, en especial Alas Uruguay, que pasó a pérdida US$ 15 millones, y Pressur, a la que se le prestó otros US$ 6 millones.

Gonzalo Mujica dijo El País que el escrito judicial aborda el tema de “la poca seriedad con que se entregaron volúmenes enormes de dinero que se prestaron a empresas sin ninguna garantía real y de manera totalmente arbitraria, sin respetar ningún informe técnico”.

Durante el gobierno de José Mujica, el Fondes prestó US$ 43 millones a cinco empresas autogestionadas por sus trabajadores a pesar de que los informes técnicos eran negativos y sugerían fuertes debilidades de los proyectos. De acuerdo con los informes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a los que accedió El País, se realizaron advertencias sobre los préstamos concedidos a Alas Uruguay (US$ 15 millones), Envidrio (US$ 10,5 millones), Funsacoop (US$ 6 millones), Pressur (US$ 6 millones) y Cootrapay (US$ 5,9 millones).

El más lapidario es el de Dyrus, (Alas Uruguay) por la que el Fondes se presentó ante la Justicia para pedir su concurso de acreedores. “Se derivan importantes debilidades y amenazas”, concluía el informe elevado a la gerencia de la Unidad Técnica del organismo, pese a lo que se dio el préstamo.

El diputado Mujica cuestionó: “¿No es legítimo que nos preguntemos si no hubo una andamiaje montado y organizado por parte de un Ejecutivo manejado por el MPP con un gobierno amigo a los efectos de montar una empresa que obtuvo utilidades que financiaron la campaña? Esa es la duda y por eso hay que investigar”.

Justicia sigue investigando

Aire Fresco es una empresa cercana al MLN que intermedió en negocios con Venezuela. Fue denunciada ante la Justicia de Crimen Organizado por su cercanía con el gobierno de José Mujica. Hoy, en la Justicia Penal el caso de la empresa se encuentra en etapa de citaciones y pedidos de pruebas. En diciembre el senador Pablo Mieres presentó más pruebas para el caso luego de recibir en forma anónima documentación que da cuenta de un pago por US$ 182.000 a la empresa. “Recibimos una secuencia de mails del Bandes. Uno de ellos es del 21 de marzo de 2016 y hace referencia de una serie de pagos con dinero del fideicomiso a varias empresas como Claldy, Calcar, Conaprole y Pili. Y una orden de pago con destino a Aire Fresco S.A. Esto nos genera una gran preocupación”, dijo el senador.

El País (Uruguay)