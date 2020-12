Ellos no saben qué hacer, solo exigen respuestas. Se trata de quienes son parte de la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano y que enfrentan una orden de desalojo de sus instalaciones de parte de la administración de Rafael Lacava.

El 1 de diciembre les llegó una comunicación para notificarles el traslado de la institución que por 41 años está ubicada en el sector Las Acacias de Valencia. En principio se les informó que sería a los espacios de la Escuela Básica Guzmán Blanco posteriormente, se ordenó desde la Secretaria de Educación de la gobernación de Carabobo que la nueva sede será la Escuela Básica Lisandro Ramírez.

“Ambas instalaciones resultarían inadecuadas para el funcionamiento de nuestra institución, porque nuestra modalidad requiere ciertas condiciones para garantizar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje, además la ubicación de la misma ocasionaría problemas de transporte para estudiantes y para el personal en general”, se expresó en el comunicado difundido por la junta directiva de la escuela de música.

La institución es reconocida en todo el país como una de las mejores al ser la cuna de todos los músicos carabobeños antes de pasar a alguna sinfónica. “Nuestra escuela tiene 83 años de fundada, es la primera del estado Carabobo y la segunda de toda Venezuela, siempre brillando por su alto nivel artístico, por su excelencia en la formación y principalmente por el nivel musical de sus egresados”.

Son más de 500 personas entre estudiantes, personal académico y administrativo los que hacen vida en la escuela. “Consideramos injusto, para una institución con tanta trayectoria, obviar y no reconocer la labor realizada y, por el contrario, que tengamos que compartir instalaciones después de 83 años aportando todos los frutos que ha dado para nuestra cultura en el ámbito nacional e internacional. Este ha sido el peor regalo que nos ha dado la Secretaría de Educación por nuestro aniversario, quedando opacadas de esa manera nuestras celebraciones navideñas”.

Sin respuestas

Hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta coherente a las necesidades al sentir del personal administrativo, docentes, estudiantes, padres y representantes. Solo les han argumentado el traslado obedece a que el dueño del inmueble no quiere seguir arrendando el mismo.

Pero la junta directiva tiene varios cuestionamientos. “¿Cómo se explica que la gobernación accediera a entregar el inmueble a la brevedad sin medir los alcances negativos de esta decisión? ¿Cómo es posible que no se tomara en cuenta a la comunidad que hace vida en estos espacios ya que nosotros somos los afectados? ¿Por qué no se nos otorga la prórroga legal contemplada para poder ubicarnos en un espacio idóneo y así continuar nuestra labor formativa? ¿Por qué no se nos consultó para poder ser parte de la solución del problema? ¿Qué pasa con el decreto presidencial de no desalojo? ¿Dónde está el principio de solidaridad, protección y acompañamiento? ¿Es posible que esta irregularidad suceda en tiempos tan difíciles y en proceso de pandemia?”.

El inicio del embalaje, según la Secretaría de Educación comenzará el lunes 28 de diciembre y quienes son parte de la escuela simplemente consideran que es una decisión negativa que va en detrimento de la cultura y educación de la entidad, además de violentar todos sus derechos.

“En virtud del interés superior del niño, niña, adolescente, adultos y el principio de corresponsabilidad se hace un llamado urgente al ciudadano gobernador Rafael Lacava, a la Secretaría de Educación para que intervengan en la solución del problema y nos concedan, por lo menos, la prórroga legal que nos corresponde, merecemos una sede propia, digna para poder atender a todo el estudiantado con intereses en la educación musical que no cuentan con los recursos económicos para acceder a la educación privada”.