Han pasado casi veinte años desde el día en el que el fallecido Chávez tomó posesión de su cargo, y todavía hay mucha gente que viviendo pasivamente la dramática cotidianidad del país, no solamente no se ha dado cuenta de que estamos pasando de fracaso en fracaso sino que, víctimas de un lavado cerebral, siguen dando su apoyo al gobierno ¿Pero qué pasó?

Por la experiencia que he podido adquirir durante los años en los cuales he vivido en este país, el venezolano es un tipo alegre, fiestero, amante de la libertad pero intolerante frente a los abusos, quizás un poco ingenuo y por eso fácil de convecer pero nunca “masoquista”. Es por eso que lo que está sucediendo ahora es inaudito y esa intolerancia inerte frente a un engaño continuo, y ese placer casi sádico en sentirse humillado y maltratado, aceptando pasivamente falsas promesas no está en sintonía con la idiosincrasia de venezolano! Despierta Venezuela, porque tu pueblo tiene hambre y no solamente de alimentos, sino de vida, de libertad y sobre todo de dignidad!