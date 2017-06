Este fin de semana fue de incertidumbre para los familiares de los 31 detenidos en el internado judicial El Dorado en el estado Bolívar. Las visitas las tienen prohibidas así como también el ingreso de los artículos personales y comida de los reclusos.

Familiares de uno de los jóvenes detenidos el 14 de junio en la urbanización Vista Hermosa en Cuidad Bolívar, enfatizaron que se les ha negado las visitas y el ingreso de los artículos de uso personal. “Nos han puesto mil y un trabas. A los reclusos se les niega el derecho a una llamada, derecho que fue prometido al ingresar”.

La hermana de unos de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana explicó que al parecer los heridos, en el caso de su hermano, son atendidos por la unidad de médicos del centro penitenciario y que han estado mejorando. “Al parecer presentan amibiasis”, expresó al referirse que los estudiantes están en condiciones inhumanas.

Tras un rumor de traslado, familiares de los 6 jóvenes detenidos el pasado 14 de junio en Vista Hermosa, aseguraron que ellos siguen allí. Estos jóvenes tuvieron una entrevista personal con Carlos Gómez, defensor del pueblo designado para llevar el caso de los muchachos.

Zuly Fuentes sigue detenida

José Olivo, esposo de Zuly Fuentes (49) detenida el pasado 14 de junio, y trasladada al Centro Penitenciario de Mujeres de Agua Salada, aseguró que se encuentra mal emocionalmente y que ha sido difícil conseguir los dos medicamentos para controlar la tensión y ayudarla con el problema de la cervical. “Mi amor me siento mal, trata de que me saquen de aquí porque siento que me voy a morir, tengo que quitarme la ropa y quedarme en brassier” son las palabras que ha recibido Olivo de su esposa, afectada por las altas temperaturas en el centro penitenciario.

Aseguró que su esposa pasa los días llorando y que padece de estrés.

En su última visita, Olivo conoció detalles del momento en que la detuvieron. “El funcionario a quien se dirigió Zuly para exigirle que soltara al joven a quien le propinó una golpiza, la golpeó tan fuerte que hizo que cayera al piso, luego llamaron a las mujeres policías para que la subieran a la patrulla”.

Negado acceso a comisión del Ministerio Público en el Dorado

Este viernes, funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario negaron el ingreso de una comisión del Ministerio Público al internado judicial El Dorado en Bolívar

Los fiscales del MP pretendían entrevistar y verificar condiciones de reclusión de los 31 privados de libertad por manifestaciones, registradas en los más de 80 días de protestas.

1/2 Funcionarios del @mspenitenciario negaron ingreso de una comisión del MP al internado judicial #ElDorado en Bolívar este viernes #23Jun — Ministerio Público (@MPvenezolano) June 24, 2017