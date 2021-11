Diosdado Cabello acusa a observadores de la UE de querer meterse en asuntos internos

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó este miércoles a los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) de querer «meterse en los asuntos internos» del país.

A juicio del número dos del chavismo, los observadores son unos «entrépitos» (entrometidos) «que quieren meterse en los asuntos internos de Venezuela» y les advirtió que la nación es «un país libre», según recoge un comunicado del PSUV.

Por eso, durante un acto electoral, exhortó a sus simpatizantes «a poner en su sitio a quienes pretenden torpedear el proceso democrático, soberano e independiente», siempre según el comunicado de su partido.

Conatel y concesiones

«La función de un observador internacional no es meterse en los asuntos internos de un país, eso no es problema suyo, usted no vino para acá a ver si la oposición se va a unir o no se va a unir», afirmó.

Cabello también señaló que los observadores fueron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para revisar detalles de las concesiones entregadas a las emisoras de radio.

El vicepresidente del PSUV pidió el martes a sus simpatizantes que desconfíen de los observadores electorales de la UE para los comicios locales y regionales del 21 de noviembre, ya que -aseguró- su trabajo «se basa en la desacreditación». EFE