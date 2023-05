Hace unos días, concretamente el 27 de abril de 2023 la CPI publicó un comunicado dando cuenta de haber concluido el proceso de consulta a las víctimas del caso Venezuela, y allí ofrece la desalentadora información y advierte que: “…La Sala aún no ha autorizado la reanudación de la investigación. La Sala dictará una decisión tras examinar y evaluar detenidamente todas las observaciones recibidas por la Fiscalía, el Gobierno de Venezuela, y las víctimas. Una vez que los Jueces emitan su decisión, esta será publicada en la página web de la CPI. Pueden transcurrir meses antes de que se tome esta decisión…” VER: https://www.icc-cpi.int/victims/informacion-para-las-victimas-de-la-situacion-de-venezuela-i

PUEDEN TRANSCURRIR MESES -dicen- ANTES DE DECIDIR SI AUTORIZAN O NO AL FISCAL A LA INVESTIGACIÓN y lo dicen con displicencia, mas aún, con descaro, mientras Venezuela sigue sumida en una tragedia sin precedentes producto de un régimen criminal.

Tenemos cerca de trescientos presos políticos sufriendo torturas, indefensión y toda clase de sufrimientos. Hay cantidad de gente perseguida por razones políticas. Ocurre una indetenible estampida-la mas numerosa del mundo- que ya casi está por los ocho millones de venezolanos huyendo a otros lugares corriendo infernales penurias. Se sufre un sistema de justicia y de autoridades policiales pervertidas asaltando a las personas en las calles, en sus casas, en tribunales. Se padece una hambruna generalizada…Conmovedores hechos que además siguen produciendo mas y mas víctimas todos los días, tragedia que el mundo está viendo, y todavía estos jueces, matando esperanzas dicen que pueden tomarse meses para ver si autorizan o no la investigación. DIOS MÍO…!!!

¿PORQUÉ LA SALA PARALIZÓ LA AUTORIZACIÓN AL FISCAL? Esa consulta a las víctimas ha podido realizarse en paralelo a la investigación. No era necesario supeditarla a esa actividad. Eso no fue mas que una maniobra para retardar el proceso, un medio para seguir evadiendo la toma de decisiones sobre (1) rechazar la petición de inhibición que Maduro interpuso contra el fiscal, y, (2) autorizar a éste para que prosiga a fondo con las investigaciones. Tales decisiones se han podido tomar y a la vez mandar a hacer las consultas a las víctimas. Pero en vez de eso que era lo debido, se mandó a paralizar el proceso mientras se evacuara la consulta. Ahora sigue la paralización con el pretexto de que hay que chequear y analizar una por una esas mas de ocho mil respuestas que se obtuvieron de las víctimas “eso puede tardar meses” dice el comunicado emanado del tribunal. Y a continuación viene la controversia sobre la petición de Maduro de acceder a los resultados de la consulta para dar contestación en función del derecho a la defensa. Más y mas retardo.

Mientras se desenvuelve esa maniobra de colocar obstáculos al proceso de investigación del fiscal los trescientos presos políticos siguen muriendo en silencio y torturados en las infames mazmorras del régimen. Mientras, además, continúa la estampida de personas corriendo a las selvas del Darién, o en agónicos naufragios, tratando de huir del holomodor que se vive en el país. Y mientras, además, Venezuela sigue padeciendo toda clase de necesidades, muriendo a toda velocidad, y la banda criminal que la mata mantiene impunidad y toma aliento en su búsqueda de levantamiento de las sanciones internacionales que no le dejan ponerle la mano a dineros embargados en el exterior, y envalentonados hasta piden el cierre de este caso en la CPI.

Y pensar que hasta hay gente ilusa que celebra esa maniobra de las consultas sin percatarse que es un vaso de agua envenenada como el que se da a una persona sedienta que grita de alegría y la toma con inocente fruición sin darse cuenta que lo que la están es matando.

EL GOBIERNO APROVECHÓ

Terminado el procedimiento para la consulta, de inmediato el gobierno de Maduro se dirigió a la Sala pidiendo derecho de controvertir las opiniones de las víctimas. Si se lo dan eso representará otro retraso, además de que allí estará en juego una controversia sobre el tema de la protección a la identificación de quienes emitieron esos 8.000 informes. De serle negada esa solicitud, sin duda que para fines de boicot el gobierno la va a litigar, va a apelar alegando violación al derecho de igualdad entre las partes y al derecho a la defensa, y muy de seguro irán tras la recusación contra los jueces y del propio fiscal. Esto implicará un largo entorpecimiento del trámite mientras el gobierno está solo en el tablero, a sus anchas.

Aquí puede verse la inmediata solicitud del régimen para controvertir las 8.000 respuestas a la consulta: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/0902ebd18045394b.pdf

EL ESTRATÉGICO PLAN DEL GOBIERNO

Mientras en aquel escenario de La Haya está ocurriendo la parte procesal del plan de obstruir la marcha del caso, en el plano político interno y en el externo, en Venezuela desarrolla la otra parte, la de desdibujar la imagen dictatorial que controla al sistema judicial, y para ello lanzó ese plan de fingir su saneamiento. Agarró a unos pocos bandidos del tropel que han investido con cargos de jueces, los destituyó y los presentó en esa risible audiencia nocturna con los tipos vestidos con trajes para la ocasión y arrancó una campaña publicitaria de honestidad y también como víctima de la corrupción que a lo interno ejecutaban Tarek el Aissami y una manada de malhechores a su orden enquistados en PDVSA.

La otra parte de la estrategia gubernamental consiste en mostrar que se someterá al escrutinio electoral en un proceso participativo en el cual se incluye a opositores tanto falsos como verdaderos, pero todo en función de cambiarse el rostro, ese de criminal lesa humanidad que tiene en la carátula del grueso expediente de la CPI, por la de un gobierno que está enrumbado hacia la democracia, corrigiendo errores de algunos bajos funcionarios que ahora están destituidos.

Hay que tener gran ingenuidad para no darse cuenta de que todo este cuadro responde a un plan estratégico del gobierno, con asesoría del exterior y con piezas insertadas dentro del sistema político-jurídico internacional.

LAMENTABLE ACTITUD DE ALGUNAS PERSONAS

Este proceso de denuncias sobre los crímenes Lesa Humanidad que vienen ocurriendo tiempo en Venezuela me han motivado, por años me he ocupado del tema, tanto que años atrás me dispuse a estudiar la mecánica judicial penal para participar activamente en los procesos judiciales que en el campo internacional se vienen adelantando, y con esa meta cursé estudios en la American University en Washington DC donde además de que adquirí conocimientos sobre la materia, también conocí -y compartí con ellos- a actores importantes de ese mundo, a magistrados y funcionarios -que todavía están allí- de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, etc, etc, y es en base a ello que escribo y hablo con conocimiento, con propiedad sobre la materia.

A MI AMIGA (¿o ex-amiga?) PERIODISTA: Lo anterior lo digo no por presumir, aunque tuviera derecho a ello, sino para que se entienda que mis actos en la materia no son de una persona improvisada, ni de un audaz entrometido, no. Esto que digo es un rechazo a las injustas críticas de una persona, una destacada y excelente periodista que hace tiempo conozco, que era y sigue siendo de mi gran estima y consideración, pero que injustamente hizo una mala valoración de mis reclamos contra el grosero retardo procesal en el caso, y que la “primicia” que hace poco con mucho entusiasmo difundió sobre la gran cantidad de respuestas de víctimas es un caramelo envenenado que solo está destinado para el perverso retraso en la toma de decisión de que se autorice al Dr. Khan a profundizar la investigación para llevar al banquillo de los acusados a los criminales que martirizan a Venezuela

MIS DENUNCIAS SON PRODUCTO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

Además de que tengo mas de 50 años ejerciendo como abogado litigante, entre los cuales muchos los he dedicado al estudio y seguimiento de procesos contra los crímenes que se tramitan por ante la CPI, una gran cantidad de documentados artículos y videos he escrito y publicado desde los tiempos del primer fiscal Luís Moreno Ocampo, y hasta un libro estoy escribiendo sobre el tema.

Años atrás Walter Márquez -uno de los primeros, sino el primero, de los denunciantes ante la CPI de crímenes del gobierno- y yo formalizamos recusación contra la entonces Fiscal Fatou Bensouda por su desidia, y aunque tal actuación fue arbitrariamente rechazada de modo contrario a la normativa aplicable, muy probablemente tal actuación fue lo que movió a la señora a presentar la conclusión que venía evadiendo de abrir el examen preliminar antes de jubilarse como lo hizo, pasándole el testigo a su sucesor en el cargo.

También he introducido escritos con denuncias ante aquel tribunal, incluso un Amicus Curiae y muchas otras actividades al respecto he realizado. Por eso es que mis observaciones sobre el retardo en este caso no son las de un improvisado como se trató de hacer ver reclamándome por la campaña que emprendí denunciando que el retardo en este proceso provenía de la Magistrada de la Sala de Preliminares, Dra. Flores Liera, ponente del caso, mexicana ella, postulada al cargo por el gobierno de López Obrador, quien es fraterno correligionario de Maduro. Para mi esta magistrada, por razones políticas, era y sigue siendo sospechosa de las trabas que se vienen sucediendo en este proceso.

VIAJÉ A MÉXICO TRATANDO DE CONTACTAR A LA MAGISTRADA

En el enlace que a continuación copio se accede al artículo donde narré aquella actividad. https://carlosramirezl3.medium.com/el-horror-del-caso-ayotzinapa-obliga-a-la-juez-mar%C3%ADa-del-socorro-flores-liera-a-no-permitir-dc7d87189849

Ahora ratifico mis reclamos por estas últimas actuaciones de la Sala sobre la autorización pedida por el Fiscal Khan para continuar el proceso lo cual supeditaron a la engañosa campaña para consultar a las víctimas cuando -repito- esto ha podido hacerse en paralelo sin tener que retener la autorización ante lo cual ratifico mi protesta y llamo al reclamo masivo, que se grite, que se escriba, que se publique, que se sienta la justa presión en reclamo por justicia, por pronta justicia.

NO SOY EL ÚNICO CRÍTICO DE LA CPI, NI ES PECADO HACERLO

La CPI no es un templo sagrado de la justicia, hay que conocer su historia desde su fundación para ver que allí se mueven muchos intereses, sobre todo de naturaleza política y en no pocas oportunidades se han develado componendas e irregularidades, de manera que mal puede denostarse del ejercicio de la vigilancia crítica y de la protesta contra cosas que no están en función de la justicia. Además de una infinidad de artículos de opinión, por lo menos dos libros se han producido de personas profundamente conocedoras de las interioridades del tribunal, allí se hacen críticas muy fuertes sobre su funcionamiento. Los autores son Stéphanie Maupas, corresponsal en La Haya del diario Le Monde, ella es la autora de El jóker de los poderosos, la gran novela de la Corte Penal Internacional. También Juan Branco quien trabajó en la Corte, es un profesor en la Universidad de Yale. Su libro El orden y el mundo, una crítica de la Corte Penal Internacional, hace una fuerte descripción sobre el accionar del tribunal al que que califica como una mezcla de “inoperancia y sumisión política completa”.

ASÍ QUE ¡No mas retardo en el proceso que por crímenes Lesa Humanidad se tramita por ante la Sala 1 de Cuestiones Preliminares de la CPI y cuya ponencia está asignada a la magistrada de nacionalidad mexicana, María Flores Liera, quien fue propuesta para ese cargo por el presidente Luís Manuel López Obrador obsecuente admirador de Nicolás Maduro. Es una verdadera ingenuidad abstraerse de esa realidad.!

Y PUES SÍ, querida amiga…o ex amiga, no se, aquí hay que presionar a la Sala de Preliminares -yo lo seguiré haciendo así te sigas molestando conmigo -aunque preferiría que no- pues la critica, la presión es válida, es justa, sobre todo cuando es obvio que hay canales de poder por donde fluyen los intereses políticos que tocan a intereses personales. Esa presión es necesaria para que sin mas tardanza se autorice al Fiscal Karim Khan a adentrarse en el proceso de investigación y se dicten órdenes de arresto contra los criminales capitostes del régimen.

Carlos Ramírez López @CarlosRamírezL3 @DrLeyCRL