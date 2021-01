El 20 de enero la administración Trump llega a su fin, pero el expresidente tratará de retener poder aprovechando esa masa conservadora que lo percibe como un elegido, un enviado divino que, desde la perspectiva de sus seguidores, fue víctima de conspiraciones diabólicas y fraude electoral organizado por los demócratas para arrebatarle la Casa Blanca. En esta dirección viaja el discurso de un porcentaje de votantes republicanos, blancos, clase media y protestantes cristianos que se sienten amenazados por un multiculturalismo propio de la modernidad actual.

No fue casual la irrupción al Congreso del pasado 6 de enero. Tampoco la sacralización de la política estadounidense a otros niveles. Trump, “el elegido”, aupó a sus seguidores a protestar en Washington DC el día en que se confirmaría en Capitolio la victoria de Joe Biden. Frases como “Si no luchas como el infierno, no tendrás más tierras”, “¡Esté allí, sea salvaje!”; “Vayamos a Capitolio y tratemos de dar a nuestros débiles republicanos el orgullo y el coraje que necesitan para recuperar nuestro país…Dios los bendiga y Dios bendiga a Estados Unidos”, fueron asumidas al pie de la letra por un conglomerado extremista que hizo de las suyas en uno de los edificios iconos de la democracia mundial. Hasta “shamanes” del movimiento de teorías de la conspiración QAnon estuvieron presentes, denunciando supuestos intentos por derrocar a Trump, liderados por Barak Obama, Hillary Clinton, funcionarios de alto rango y actores progresistas de Hollywood.

En fin, a pesar de los esfuerzos y las suplicas de asesores espirituales por “rescatar la reelección” de las “confederaciones demoníacas que intentan robar el triunfo”, el hecho es que inicia una nueva era que deja atrás las constantes polémicas del expresidenteque provocaron, incluso, intentos de destitución. Se deja, por ahora, un fuerte discurso anti-inmigrante, en especial cuando de mexicanos y árabes se trata. Trump también dejó pruebas de ser un misógino potencial, además de racista y homofóbico, cuya inteligencia emocional nunca fue trabajada, o quizá, no aceptó asesorías sobre este particular, debido a su visible soberbia. Porque se puede tener todo el dinero del mundo, pero convertirse en una buena persona, no puede comprarse con campos de golf e inversiones inmobiliarias.

La nueva era que se inicia con el triunfo de Joe Biden, evidencia una transformación de la demografía electoral de los Estados Unidos, que como afirma el analista político argentino Alejandro Tullio, otorgó mayor representación y visibilidad a colectivos anteriormente marginados. Ejemplo de ello, el triunfo de Raphael Warnock, quien se convirtió en el primer senador afroamericano en el estado de Georgia. En el pasado, su madre trabajó recogiendo algodón. Es necesario mencionar a la nueva vice-presidenta Kamala Harris, cuya madre nació en India y de padre jamaiquino. La primera mujer en ocupar ese cargo, además de hija de inmigrantes, es negra. Duro golpe para los fundamentalistas republicanos.

Quedan atrás los tiempos del tribalismo, el autoritarismo y la intolerancia, demostrando que los malos gobernantes nada tienen que ver con etiquetas ideológicas, los hay de izquierda y derecha. Trump seguramente aprovechará su dinero, popularidad y narrativas sobre su condición de ganador para mantenerse en la esfera política y empresarial, a pesar de lo enlodado que resultó el apellido Trump tras los asaltos al Congreso. Ya son varias las empresas que se distanciaron o han cortado lazos con el expresidente, debido al caos suscitado y las asociaciones del apellido con el racismo, el caos y la misoginia.

Ya se habla de posibles inversiones en nuevos medios de comunicación. Posiblemente lo veamos en una cruzada evangelista desde la política. Mientras eso ocurre, esperemos que estos nuevos liderazgos reivindiquen a los sectores de donde provienen y hagan de los Estados Unidos, un lugar más seguro para la diversidad humana.