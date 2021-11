Los eventos deportivos de las próximas tres semanas en Países Bajos, como los partidos de la liga de fútbol y el encuentro clasificatorio para el Mundial de Catar 2022 entre la “oranje” y Noruega, se jugarán a puerta cerrada, comunicó este viernes el Gobierno neerlandés.



“Las competiciones deportivas podrán continuar en las próximas semanas, pero el público no será bienvenido”, dijo el primer ministro en funciones, Mark Rutte en una rueda de prensa.



Se trata de una de las medidas anunciadas hoy para frenar los contagios de covid-19, después de que el país registrase este jueves el peor dato de contagios desde el inicio de la pandemia.



La Real Federación Neerlandesa de Fútbol y la Eredivisie expresaron su malestar. “Es más que frustrante ver que el gobierno no parece estar mirando dónde se producen las fuentes de infección. Éstas no han tenido lugar en los estadios, como se ha demostrado en varias ocasiones”, dijeron ambas instituciones en un comunicado conjunto.



La medida significará que el encuentro entre Países Bajos y Noruega, programado para el próximo martes en Róterdam, se jugará a puerta cerrada, algo que el primer ministro en funciones neerlandés calificó como “doloroso”.



La federación y la liga indicaron que “este partido es muy importante para la clasificación para la Copa del Mundo del próximo año y, por supuesto, la ventaja de jugar en casa con un público local sería un buen impulso”.



La naranja mecánica lidera el grupo G de clasificación para el Mundial con 18 puntos, dos más que Noruega. La selección de Van Gaal se enfrentan a Montenegro este sábado, mientras que los hombres de Stale Solbakken reciben a Letonia. Si ambas selecciones no fallan, el partido de Róterdam decidirá quien se clasifica directamente para Catar 2022. EFE