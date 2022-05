“Los pequeños jueces que abusan como si fueran dueños de la justicia.” (muchos son militares).

José Gregorio Correa, Vicepresidente del Comité de Postulaciones donde se tramitó la escogencia de los magistrados del TSJ, al cierre de esa actividad dio un discurso protocolar en el que dijo que en los tribunales del país “pequeños jueces abusan del derecho como si fueran los dueños de la justicia, hay cosas que ocurren que en el TSJ nunca se enteran”, y agregó que “los grandes problemas de la justicia venezolana no se concentran en el máximo tribunal del país, sino en los tribunales menores,”.

En verdad poco se habla de estos “pequeños jueces de los tribuales menores” que denunció el señor Correa, y es allí donde descansaría el ejercicio de la actividad de administrar justicia bajo el sistema de complementariedad positivaque establece el Estatuto de Roma para procesar a lo interno las denuncias de crímenes lesa humanidad que se han formulado ante la Corte Penal Internacional. Pero hasta allí no llegó “la revolución judicial”, esos tribunales siguen en pronunciada decadencia ética, moral y presupuestaria, en resumen en esos tribunales reina un estado de mendicidad de todo tipo.

Esos tribunales de instancia que son el punto de contacto directo de las personas con la justicia civil, penal, administrativa están en manos de cerca dos mil funcionarios a quienes se les otorga esa atribución, y los cargos se les confieren sin mediar proceso de selección alguna, no se miden condiciones morales, capacidades intelectuales, méritos académicos ni profesionales. Allí entra cualquiera, en muchos casos se los dan a militares al salir de los cuarteles, y como los sueldos son tan bajos se les deja hacer cualquier cosa que les produzca dinero, a cambio solo se les exige lealtad política. En esos tribunales tampoco se cuenta con presupuesto para su funcionamiento, a los usuarios se les exige hasta el papel para escribir las decisiones, actas, boletas, o para las copias, también con total descaro se les pide dinero como por ejemplo denunció la abogada Yisel Soarez Padrón que en el tribunal 51 de Control de Caracas se le exigió, además del papel para que se produjera un acto del proceso, que diera “un regalito” de 300 dólares para la juez, lo que la abogada denunció airadamente mediante escrito en el expediente. Allí la indignada litigante asentó que: “…los tribunales no son puestos de mercado…” Pero, en realidad a eso es a lo que han quedado reducidos.

Citamos este caso por lo emblemático que representa, pero esa es la práctica cotidiana en esos “tribunales menores” donde nada se mueve si no se pagan coimas. Ese es el sistema judicial que hay en Venezuela, tan desastroso que más bien representa un peligro para la ciudadanía.

EL CASO DE LOS TRIBUNALES DE ARAGUA

En ese estado hay una queja generalizada especialmente con el presidente del Circuito Judicial, el Coronel del ejército LUIS ENRIQUE ABELLO GARCÍAquien primero, en noviembre de 2018, fue nombrado a título de “provisorio” como Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte del estado Carabobo donde dejó una larga estela de abusos. Luego se le presentó la oportunidad en Aragua a raíz de la destitución de Cinthia Meza, otra corrupta.

ABELLO GARCÍA INVOCA PADRINAZGO DEL GENERAL MARCO TORRES

Abello García además de juez de la Corte de Apelaciones ocupa el cargo de Presidente del Circuito Judicial de Aragua desde donde se ha convertido en la pesadilla de los abogados litigantes, no solo por su “ignorancia juris”, sino además por el abuso en el desempeño de esas funciones, abuso que va aparejado de una corrupción descarada y sin freno. Por ejemplo este señor al posesionarse emitió una abusiva orden a todos los jueces de la materia penal de que no se podía (y todavía no se puede) ejecutar excarcelaciones sin su previa aprobación, atribución que no tiene fundamento legal alguno, pero con esto todos los interesados deben pagar su cuota en dólares. De modo que después de que un preso pasa por el calvario y pago al juez del caso para que se le otorgue una medida de libertad, esta no se puede cumplir sin la autorización de este presidente del Circuito Judicial a quien hay que también pagarle su cuota.

ASÍ LO DENUNCIÓ EL PORTAL “ARMANDO INFO”

“…Abello fue tajante desde su llegada al Palacio de Justicia y ordenó a todos los jueces que no se liberara a nadie sin su autorización. Su último cargo fue en el vecino estado Carabobo como juez “provisorio” del Juzgado Superior en lo contencioso y administrativo de la región centro norte, con sede en Valencia.”

LAS ANDANZAS DE ESTE “PEQUEÑO JUEZ” ABELLO GARCÍA

Este actual presidente del Circuito Judicial Penal de Aragua, Coronel del ejército Luis Enrique Abello García, fue nombrado jefe judicial del estado no por méritos académicos sino por influencias políticas, salió del cuartel directo a la judicatura tras una pasantía en el partido de gobierno y ahora es la pesadilla de la justicia en la región.

LA CORRUPTA DECISIÓN EN FAVOR DE UN ASESINO

En Maracay casi que no se habla de otra cosa que de la más reciente de las trapisondas de este militar trastocado en jefe de la justicia en el estado, es el caso de un chino adinerado de nombre Funian Cen, titular de la cédula de identidad E-84.545.818 quien mató a dos personas muy queridas en la región, los músicos Katherine Ramos y César Augusto Bermúdez (Piwi), crimen que cometió embistiendo a toda velocidad con una “camionetota” blindada contra el pequeño vehículo en que estos se trasladaban a sus respectivas residencias una vez que salieron de sus trabajos.

El caso pasó al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Aragua a cargo del juez Óscar Rodríguez un integrante del equipo, más bien “de la banda”del mencionado coronel Luís Enrique Abello García. Entre ambos desoyendo el clamor popular y pasando por encima de toda consideración jurídica expresada por el Fiscal que conoció del caso, otorgaron impunidad al criminal dejándolo en libertad.

LA CORRECTA ACTUACIÓN DEL FISCAL DEL CASO

El Fiscal Ángel Castillo, en audiencia de presentación en flagrancia actuando ajustado a derecho imputó al criminal el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual, esto con base en el artículo 405 del Código Penal, y con invocación de la sentencia vinculante 409 de Sala Constitucional del TSJ que es de corriente aplicación en estos tipos de casos, y que impide cualquier medida de libertad provisional al procesado.

Dada la entidad del delito y el daño causado, así como por las circunstancias en las que ocurrió el hecho era absolutamente admisible la imputación del Fiscal, pero entre el mencionado juez del caso, Oscar Rodríguez, y el citado jefe judicial del estado, el coronel Abello, cocinaron una sentencia -que previa una inusitada celeridad- se otorgó impunidad al criminal mediante una blanda decisión que en contradicción con la citada “sentencia vinculante” benefició al procesado con calificación de homicidio culposo con la que permitieron dejarlo en libertad y quien probablemente ya ni esté en el país.

Finalmente, un adinerado extranjero, sin ni siquiera residencia en el país que se hubiese asentado en el expediente, formalmente acusado como autor del delito de homicidio intencional, se le dejó en libertad desatendiendo la mencionada línea jurisprudencial que en casos similares se ha venido aplicando. Obviamente existe peligro de fuga que justifica la petición del Fiscal de que se le mantuviera preso mientras transcurría el proceso, pero estos pequeños jueces le han brindado impunidad y facilidad para la fuga por lo que le preguntamos al señor José Gregorio Correa, Vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, si en el Tribual Supremo de Justicia han sabido de este escandaloso caso que además ha retumbado en medios de comunicación.

LOS PEQUEÑOS JUECES QUE ESCANDALIZAN ARAGUA

En Maracay se tejen toda clase de especulaciones respecto a este proceso. Es vox populi que ambos PEQUEÑOS JUECES, Óscar Rodríguez y el militar retirado LUIS ENRIQUE ABELLO recibieron altos beneficios con estas decisiones, esperamos que ahora en ese Tribunal Supremo tomen cartas en este asunto.

CORRE DENUNCIA PENAL EN SU CONTRA

Este coronel-juez Abello inclusive está denunciado penalmente en fiscalía en Maracay, en otro caso diferente, por la sustracción de un expediente. La denuncia la formuló el abogado litigante Luis Cecilio Perdomo, pero nada ocurre al respecto, a su favor reina la impunidad.

Este abogado Perdomo además ha denunciado que “…aquí en Aragua, el Presidente del Circuito Luis Abello, amenaza a la gente y les dice que si no cambia a los Abogados que le adversamos, que no pertenecemos a su grupo y quienes no hemos sucumbido a sus peticiones de dinero, no salen; son el verdadero Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada”.

NOTA: Recibiré, procesaré y publicaré casos como este que se me hagan llegar para dar a conocerlos de los que en el TSJ en Caracas “ni se enteran” según dijo José Gregorio Correa, Vicepresidente del Comité de Postulaciones.

Carlos Ramírez López