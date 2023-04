En las elecciones primarias del 22 de octubre, vote por el candidato de su preferencia, cualquiera sea, pero vote. Hágalo por la democracia, por el país, por el bienestar de sus hijos, por su familia, por usted…Tweet de RGM.

La democracia venezolana vive entre ahogos y dilemas; cuando la unidad debe prevalecer por encima de otros elementos también vitales. La libertad sufre un período de no comprensión y de cambios profundos a la vez. Con base en estos dos elementos: comprensión y cambio profundo, deben actuar los líderes y ciudadanos poner de su parte, para percibir las razones de los cambios y virajes que se están dando y se seguirán dando hasta conseguir asiento. Sin embargo, no debemos dejar por fuera el hecho de que este es el peor momento que vive el régimen de Nicolás Maduro. Cuando se toman medidas como el supuesto ataque a la corrupción, PDVSA dixit y otros, y no es percibida por la sociedad como una operación ética, moralizadora, sino, más bien, como una artimaña, es porque está presente un denominador muy difícil de revertir. Aquí tienen setenta altos funcionarios presos, y no le creen. De modo idéntico, cuando dicen fulano de tal se suicidó, sencillamente, tampoco le creen…

Ahora, como algo novedoso, perdidos dentro de esa maraña de venezolanos recelosos, incrédulos, echan mano de esa cosa que llaman inteligencia artificial, tampoco les funciona porque el hecho de que es una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa. En consecuencia, el experto periodista conocedor de este tema, Luis Carlos Díaz, afirma: “No hay que perder de vista que en medio de una crisis humanitaria, Miraflores usa el presupuesto público para hacer un show en televisión que no genera mayores expectativas sobre lo que se va a decir. En este sentido considera que el gobierno asume la moda de la inteligencia artificial como una diversión o un lujo que se puede dar, mientras pregona que no hay dinero para las necesidades del país”. No obstante, nunca falta un pajarote o alguien que hace piruetas en la cuerda floja por un por si acaso.

Gene Sharp: filósofo, político, politólogo estadounidense, escribió una extensa obra en defensa de la no violencia como lucha contra el poder. En su libro, De la Dictadura a la Democracia, en el punto referente la lucha contra las dictaduras, infiere, que a veces sus salidas ocurren con relativa rapidez por medio de la acción no violenta. Conseguir la libertad con paz, por supuesto que no es tarea fácil. Va a requerir para ello una gran destreza estratégica, organización y planificación. Sobre todo, requiere poder. Los demócratas no pueden esperar derribar la dictadura y establecer la libertad política sin la capacidad de ejercer su propio poder en forma eficaz. Por otra parte, Sharp considera que la gente no se ha dado cuenta de su embrutecimiento. Apenas se les ilumine el conocimiento, las tretas dejarán de funcionar. Razón por la cual el régimen venezolano persiste en que impere la ignorancia entre los ciudadanos. Que estos, los ciudadanos, no dispongan de la preparación para sacar conclusiones que vayan un poco más allá de lo básico, de lo más elemental. Controlan, los gobernantes, la propiedad o tienen acceso a ella, los recursos naturales, el sistema económico y los medios de comunicación y transporte. Castigos con los que se amenaza, o que se aplican a los desobedientes o a los que a su sumisión y cooperación, no se someten. Resumiendo lo planteado, todos estas características de los gobiernos no democráticos son exactos, son idénticos en cualquier nación del planeta, bien sea limítrofe o esté ubicado en el lugar más remoto, por allá por las antípodas.

Bien, ¿qué recomienda Gene Sharp para combatir a estos gobiernos de fuerza, no democráticos? Por lo general las dictaduras parecen invulnerables. Las agencias de inteligencia, la policía, las fuerzas militares, las prisiones, los campos de concentración y los pelotones de fusilamiento, están controlados por unos pocos con mucho poder. Las finanzas de un país, sus recursos naturales y su capacidad de producción a menudo son saqueados por los dictadores y usados para apoyar la voluntad de estos.

De la misma forma, se pueden anotar sus debilidades; tan sólo señalaré ocho puntos por razones de espacio: 1. Se les puede restringir o negar la cooperación de muchas personas, grupos e instituciones que necesitan para hacer funcionar el sistema. 2. Los requisitos y efectos de las políticas anteriores del régimen, de cierta manera limitan su capacidad presente para adoptar y ejecutar políticas contrarias. 3. El sistema puede convertirse en rutinario en cuanto a su modo de obrar y ser menos apto para ajustarse rápidamente a situaciones nuevas. 4. El personal y los recursos ya destinados para las tareas habituales no estarán fácilmente disponibles para nuevas necesidades. 5. Los subordinados, temerosos de no complacer a sus superiores, pueden no proporcionar todos los detalles de la información que los dictadores necesitan para tomar decisiones. 6. La ideología puede erosionar; los mitos y símbolos del sistema pueden perder su solidez. 7. El deterioro de la competitividad y eficiencia de la burocracia, o los excesivos controles y regulaciones, pueden volver ineficaces las políticas y operaciones del sistema. 8. El público en general puede, con el tiempo, volverse apático y hasta hostil al régimen.

En las próximas entregas haré otros comentarios que son muy importantes conocer de este elevado libro: De la Dictadura a la Democracia.

