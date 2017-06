*** APOCALIPSIS ROJO. El madurismo y sus infelices aliados, en definitiva, lograron enrolar a unas 57 mil personas como aspirantes-adherentes al proyecto constituyentista, entre quienes solamente calificaron 5.678, en complicidad con el CNE, suficientes para completar la escena del teatro que concibió el presidente Maduro en su afán de engatusar a los venezolanos con su propósito de perpetuarse en el poder, por lo que ahora mismo acumula un rechazo creciente, que muerde el 88% de la población. La trama encontró resistencia hasta en el chavismo ingenuo y más todavía en el segmento que tiene cuatro dedos de frente, con criterio y libertad de pensamiento. El rodaje significa que el proponente de ANC, que no fue el pueblo, con su iniciativa engañó y se burló de su propia gente, pues los candidatos reales a constituirla, desde un principio los había seleccionados de su entorno y uno a uno los ha ido presentando, sacados casi todos de la busaca estructural del gobierno. Libro ensangrentado.

*** ELLOS Y NOSOTROS. Maduro, como decían los viejos en mi época de muchacho, las está pagando a catorce. No imaginó jamás el berenjenal que se metía al aceptar ser el sustituto de Chávez, sin estar preparado para asumir la jefatura del Estado y no tener tampoco ninguna experiencia, más allá de las de maniobrar el volante de un autobús. He allí, el origen y las causas de la torta que ha puesto desde Miraflores. La última, sin computar todavía el embrollo por venir con el nombramiento de los nuevos jefes de las REDIS, le llegó la hora de la conformación del Alto Mando Militar, ya que tuvo que ceder hasta lo imaginable. La designación de los generales Jesús Suárez Chourio y Jesús Hidalgo Terán como comandantes del Ejército y de la Aviación, respectivamente, no fue una gracia para complacer a dos tocayos, sino una decisión forzada, bajo presión, de los protagonistas de los dos golpes de Estado que enfrentó CAP, el primero el 4-F y el otro el 28-N, a quienes todavía les quedó vigor para reclamar e imponer sus cuotas de poder, y más en las circunstancias de debilidad vergonzosa que arrastra el régimen. Profecías inminentes.

*** PECADOS CAPITALES. Pero hasta allí solamente no llegan los temores del Jefe de Estado. Sacó a Benavides Torres de la Comandancia General de la GNB por pedido de Padrino López, y luego dispuso su enroque decorativo como Jefe de Gobierno en el Distrito Capital para mantener contentos al ministro Reverol y al Vice El Aissami, que lo esperaban en la “bajadita”, en donde ahora se encuentra. En este tejemaneje, Maduro resiste el malestar de altos oficiales de la Guardia Nacional que desaprueban a rabiar los actos de represión de su componente, temerosos ellos de que, a la larga, igual tengan que pagar culpas ajenas y puedan ser reos por los mismos delitos atribuibles a Benavides. Tarjeta roja.

***MOVIMIENTOS FRIOS. En Miraflores no hubo el tiempo necesario ni los mejores espacios para calcular bien los cambios militares. En el corre y corre NM anda solo, pues no le queda gente uniformada en quien confiar. Ratificó a Padrino López en Defensa para no profundizar las grietas con el Ejército y el 4-F, pero le quitó el Comando Estratégico Operacional que es el organismo clave en las FANB, en donde puso al almirante Ceballos a quien tenía para la cartera de Defensa, pese al rabo de paja que lleva colgando. Al mismo tiempo el presidente de la república envió para la casa a los oficiales de alta jerarquía que quedaban activos de la promoción del 85, a la que pertenece Miguel Rodríguez Torres, y deja viva a la promoción del 87, que es la misma de Diosdado Cabello, para entregarle las REDIS, aunque a conciencia de los riegos que supone, dado a que el actual vicepresidente del PSUV, es un velado soñador por el control de Miraflores. Atado de pies y manos.

*** VIENTO Y MAREA. El comandante Raúl Castro le habría otorgado plazo de 30 días al gobierno de Maduro, para que procure y alcance un acuerdo que solvente la crisis política, social y económica de Venezuela, puesto que la actual situación de violencia extrema perturba las aproximaciones y arreglos que Cuba anda negociando con Estados Unidos; y en ese contexto, la primera y más contundente instrucción, habría sido que ponga en retroceso, sin dilación, –en lo que el gobernante venezolano es ducho- su iniciativa de llamar a la constituyente, que ya tiene el saldo negativo de 76 muertos a cuestas. El Papa Francisco fue el encargado de dar el primer paso al escribirle a la OEA, advirtiendo que la propuesta de ANC terminaría con lo poco que queda de democracia en la tierra de Bolívar.Trump también agregó su cuota, emplazando al régimen cubano a darle solución al caso Venezuela, como condición para seguir tratando con USA. Cayapa a cuchillo.

*** COLOR DE HORMIGA. En los cuarteles no cesan los ruidos y los rumores son incesantes y de todos los calibres. El mundo militar estuvo esperando un pronunciamiento conjunto de rechazo al proyecto de constituyente de Maduro, que debía conocer el país el sábado 24-6, pero que fue abortado a tiempo con los cambios que se dieron, en el Ejército, estrenando nuevo comandante general antes del día de San Juan, y en la Armada que también tiene nuevo jefe por adelantado, antes del 24 julio, día de la Naval.Pero la candela corre por dentro, y ahora, al tenor de las decisiones presidenciales de la semana anterior, se conoce el fenómeno del año: la unión estratégica entre Padrino López- Diosdado Cabello y Miguel Rodríguez Torres, remando hacia el mismo lugar. Cerebro y corazón.

*** ENCENDIDAS LAS ALARMAS. La salida repentina del alcalde Alejandro Feo La Cruz al exterior, causó estruendo y suspicacias entre algunos dirigentes de la MUD, convencidos como estaban de que el viaje era de vacaciones hasta el 15 del mes próximo y, además, dado en circunstancias inoportunas, porque no era el mejor momento y avivaba rivalidades internas en VP, al punto de que hasta se habló que el burgomaestre de Naguanagua iba a ser sustituido como máximo líder regional del partido de Leopoldo López, bien por el diputado Ángel Álvarez o, por el concejal Farid Richani. Tiros al aire.

*** VÍA DE ESCAPE. Destacadas como importantes figuras del chavismo disidente, todos de caras conocidas, han realizado encuentros de muy alto nivel con dirigentes de la oposición, definiendo una estrategia común para enfrentar en la calle y en otros escenarios la iniciativa de promover una Asamblea Constituyente, capaz de redactar una nueva Carta Magna que eche al cesto de la basura la que promulgó el extinto presidente Chávez. La intención basta.