*** EL REY ESTÁ DESNUDO. El general Clíver Alcalá Cordones, el mismo que antes, durante y después del 4-F se partió el pecho defendiendo la causa del chavismo y a su líder fundador, Hugo Chávez Frías, y quien en tal función estuvo en Valencia al frente de la Brigada Blindada y Jefe de la Guarnición Militar, ahora,oculto en un lugar cualquiera de Venezuela, el fin de semana que culminó ayer, puso en circulación, de su puño y letra, otro contundente y desafiante documento público, presentado como artículo de prensa, en el que ratifica, sin tapujos, su ardorosa postura de adversario a rabiar del régimen de Nicolás Maduro, a quien describe como tirano de nuevo cuño, dictador y déspota y lo acusa de estar arrollando el honor militar, persiguiendo sin piedad a los hombres y mujeres de las FANB y a sus familiares. Santos, puros y castos.

*** EN PLENO DESARROLLO. En el escrito, Alcalá Cordones solicita la libertad de un numeroso grupo de militares, de los diferentes componentes y jerarquías, que han caído presos sin fórmula de juicio, en acciones y hechos propios de gobiernos de facto. También da cuenta con claridad meridiana y suficiente autoridad, de casos específicos de oficiales de altos rangos, algunos humillados y otros tantos torturados. Según sus relatos, en lo que va de año han sido aprendidos 51 oficiales del Ejército, 20 de la GNB, 17 de la Aviación y 12 de la Armada, y pone énfasis en los atropellos vividos por el tte-cnel Igbert Marín Chaparro y el general Hernández Dacosta, al igual que la situación acaecida con los tenientes Ronald Ojeda, Luis Berbesí, Eliécer Vásquez, José González, Briceño Camacho, Josúe Hidalgo, Luis Mogollón, Francisco Rodríguez y Rafael Arreaza Soto, éste último muerto en el procedimiento. El fuego sigue adentro.

*** NECESIDAD EXISTENCIAL. La jueza titular del Tribunal Especial Primero de Control en Terrorismo, Carol Bealixis Padilla, quien conocía del expediente preparado contra los diputados Julio Andrés Borges y Juan Requesens, ambos de PJ, habría recogido sus maletas y en vuelo directo se refugió en Madrid, bajo la excusa formal de disfrutar de sus vacaciones de rigor, pero quien desde su España original, estaría ahora disponible para actuar como testigo clave de excepción ante la Corte Penal Interamericana de la Haya, en el juicio que se le sigue al presidente Nicolás Maduro. Éxito en las tablas.

***METIDO EN CINTURA. A Elías Jaua, otrora vicepresidente estrella de la República, canciller y varias veces ministro de otras carteras en la “revolución”, el señor Maduro lo tenía marcado y metido en la lista negra, desde el momento mismo que se atrevió a pedirle elecciones libres sin coacción y votaciones secretas en el proceso interno del PSUV, que suponían de hecho y derecho su descabezamiento como líder del partido. De allí en adelante fue “hombre muerto”, y de inmediato execrado de la dirección nacional pesuvista, hasta donde había llegado de la mano de Chávez, y luego forzado a dejar también el ministerio de Educación, para ser reemplazado por Aristóbulo Iztúriz, reciclado en el gobierno por onceaba vez, en un regreso al despacho que ya había ocupado cuando tenía bonanza, mientras ahora arrastra con la deserción de algo más de un millón 600 mil niños en edad escolar. Una papa caliente.

*** INVASIÓN O GUERRA. El todopoderoso Diosdado Cabello, jaquetón como siempre, anunció la movilización de 30 mil milicianos a la frontera con Colombia, dizque, listos para el combate frente a una supuesta ocupación foránea, que solo pasa en su mente enfermiza o en su imaginación exaltada. Lo cierto, a decir verdad, es que el gobierno con su truculencia solo pudo mover a unos 7 mil hombres y mujeres, con fusiles y sin cartuchos, de los que más de la mitad, baja en mano, ya se regresó a sus respectivos lugares de origen, abatidos por el hambre y las enfermedades, y otra porción inmensa huyó, al grito de la diáspora. Vieja chamba.

*** COMUNA O NADA. Los espectadores de la tragicomedia, que hacemos mayoría abrumadora, con cierta ingenuidad nos preguntamos ¿y porqué el gobierno no mandó a las fronteras a los militares, ante el eventual peligro? … Y la respuesta fue ipso facto: el Alto Mando se opuso, primero para no cargar con el San Benito de la provocación y hacer de promotores de un conflicto armado y segundo, para no traslucir la amarga figura del fraccionamiento que sufren actualmente las nobles Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Cantan para no llorar.

*** CHAQUETA DE FUERZA. El inquieto Rafael Lacava, a la sazón gobernador de Carabobo, quien recién lograra entrar por la puerta del medio a la dirección nacional del PSUV, acaba de ser el encargado de inaugurar las reprimendas de la cúpula partidista, al llamársele la atención por el uso indebido, en las redes sociales, de un lenguaje soez e inapropiado para un funcionario público de su categoría. Muy severo, su antecesor, Francisco Ameliach Orta, ni pide ni da cuartel. Culpable no es el ciego.

*** EL RÍO SUENA. Luis Almagro nada en aguas abiertas, al lado su poderosa lancha de la OEA, y al mismo ritmo trasciende que dos aviones militares –Boeing E-3 Sentry- de la flota que tiene EE.UU., en sus bases instaladas en Colombia, sobrevolaron territorio venezolano, sin señalar planes ni objetivos. La versión vertida, a esta hora no ha sido confirmada ni negada por Min-Defensa, aunque sí admitida como cierta en predios palaciegos, en donde se regó como pólvora encendida. Ya bajan las piedras.

*** CARTA CON DESTINO. Transcurrida ya más de una semana del marginamiento de Elías Jaua, éste le habría escrito a Maduro, ya sosegado y con suficiente frialdad, lo que casi todos los venezolanos ven como realidad inobjetable, y es que su régimen tiene los días contados. “La caída del Gobierno hoy la vemos más cerca, tus errores y nuevos aliados, que realmente son acérrimos enemigos, la aceleran”.“Cambiar de política se ha convertido en una necesidad impostergable, y te recuerdo, que el muro de Berlín no se cayó, sino que fue destruido por la gente, lo grave es que cada día los que nos quieren ver saliendo, son en su mayoría, chavistas,” apunta, con precisión, la comunicación a la que se alude y que ya llegó a Miraflores. Ay, mi Eufemia.

*** RELACIÓN CAUSA-EFECTO.Desde Miraflores bajaron instrucciones para que un Tribunal Militar, de esos que ahora se instalan y operan en cualquier lugar y a cualquier hora, abra otro expediente contra la ex diputada María Corina Machado, a quien la decisión ni la amilana ni la atribula, y menos sintiéndose, como se siente, con apoyo resuelto y creciente entre los venezolanos, que valoran su ímpetu y fortaleza frente a los riesgos de su actividad. La Contrainteligencia Militar también le elabora un juicio exprés a un alto y connotado oficial retirado del Ejército, por sospechas de que anda en causa común con la fundadora de Vente Venezuela, y…saber que en los calabozos de la DGCIM, no cabe un alma más. Veremos, dijo un ciego.

*** RÉPLICA VERDE OLIVA. El coronel (Ej.) Rafael Antonio Monasterios López, en su condición de miembro de la junta directiva del Centro Social Ítalo-Venezolano de Valencia, asumió la responsabilidad de la incautación del camión Cava Mitsubishi placas 930-MBA que estuvo estacionado en la sede de ese centro social en El Trigal, pero a su favor alega que la decisión vino de los 16 miembros de la directiva del club, en tres reuniones sucesivas, con apego a la ley, bajo la presunción de que el vehículo había sido abandonado en el lugar, que podía estar incurso en delitos, y que, además, había resultado infructuosa la localización del dueño o representante del mismo, por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público y depositado en el garaje oficial ”Don Ignacio” en Mariara. Palabras más, palabras menos.

*** PUNTO Y APARTE. Dejando constancia expresa que no existe ninguna mala intención ni priva tampoco interés particular alguno en el caso, es necesario precisar que el ingeniero José María González, dueño del camión, al hacer la denuncia de los hechos, lo único que procuraba era ubicar y recuperar su propiedad, y de ninguna manera generar un conflicto y menos extrajudicial. Sostiene, además, que el vehículo fue aparcado en el CSIV con autorización, tanto así que tiene copia de los movimientos de entrada y salida, llevadas por la vigilancia, en la que había información de que la cava pertenecía a la familia González, en usufructo de la acción 688, pues su hijo Gabriel, el principal beneficiario, asiste todos los días a ese centro social y es ampliamente conocido por los socios, lo que hace extraño que no haya sido notificado, previamente, de los inconvenientes que causaba el vehículo de marras, que por ciento andaba sobre 6 cauchos, entre ellos 4 nuevecitos, con batería en buenas condiciones y en el interior de la cava instalada una planta eléctrica de poco uso. Un por si acaso.

*** VUELTAS DEL MUNDO. El ex alcalde de Valencia, Edgardo Parra Oquendo, está tranquilo y sin nervios, en su casa de El Parral, disfrutando el “descanso del guerrero” al margen de los acontecimientos políticos, aunque padeciendo, por igual, los rigores de la crisis que llegó con la revolución, viviéndolas como cualquier venezolano de carne y hueso. No se puede ir a USA, porque en el juicio hasta quedó sin Visa gringa. Ha tenido ofertas buenas para regresar a la administración pública, pero prefiere mantenerse de bajo perfil, cuidando de sus espaldas, pese a que goza del mayor aval y consideración del gobernador Lacava, quien lo ayudó en los días negros y de mayores dificultades. Ahora, como “zorro viejo”, quiere pasar agachado las calamidades sociales, consciente de que no hay “mal que dure cien años”. Sin rencores ni reconcomios.

Francisco M. Pérez. efeemeperez@yahoo.com