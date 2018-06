El seleccionador de Nigeria Gernot Rohr celebró este viernes su triunfo 2-0 ante Islandia, por el Grupo D del Mundial de Rusia-2018, y aseguró que su equipo está “de vuelta” y con opciones de clasificar a octavos.

“Estamos de vuelta. En la primera parte no estaba satisfecho. No jugamos bien, no tiramos al arco. Pero en la segunda fuimos mucho mejores, los jugadores entendieron que debían luchar para mantener la esperanza de la clasificación”, comentó tras el partido. “Me gustan la humildad, solidaridad y espíritu de lucha de mi equipo”.

Con la victoria, Nigeria se colocó segunda del grupo con tres puntos, mientras Argentina e Islandia quedaron con uno. Aún así, este triunfo dio oxígeno a la Albiceleste, que tiene que ganar a los africanos en el último choque de la llave para tener chances de clasificar a octavos.

“Trabajamos mucho desde nuestro último encuentro ante Croacia, en el que ya acabé contento con nuestra organización. Hoy fue mucho mejor, con mucho mayor impacto sobre todo en el costado derecho”, agregó el entrenador alemán. “Vinimos a aprender. Este equipo estará listo en 2022. Este Mundial nos llega pronto, pero tenemos opciones de ganar a Argentina.”