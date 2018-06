“Ya no soy lo que era antes, pero ¿quién lo sigue siendo?”… Yogi Berra.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

** El jonrón de mayor velocidad este año, 113.3 millas por hora, lo sacó antenoche Giancarlo Stanton (Yankees) en Toronto, en el décimo tercer inning, cuando el reloj marcaba 10.44. La pelota recorrió 416 pies y nunca se elevó más de 45 pies. Esa bola salió en cámara rápida.… ** Siempre fue obligatorio, aún cuando no por escrito, jugar al beisbol profesional lo más agresivo posible. Ahora, si no se va a poder romper el double play con un slide contra las piernas de quien va a tirar a primera, si no va a ser posible ya lanzarse en home a ver si el catcher suelta la bola, si no se puede ahora tirar una recta pegada al que sigue después de un jonrón, estaremos jugando otra cosa. Yo creía que después del designado ya no iban a causarle más lesiones a este deporte… ** Recomiendo que si José Ramírez insiste en exponerse a una lesión en el Jonrón Derby, lo amarren en Cléveland. ¡Yo que te digo”… ** Si el agente de Mookie Betts (Medias Rojas) fuera Scott Boras en vez de “Légacy Ágency”, ya estaría hablando de contrato para 10 años por 400 millones. Bueno, eso es lo que dice pondrá a cobrar a su pupilo, Bryce Harper (Nationals). ¡Amanecerá y veremos”…

“Sabía que (Don) Larsen estaba tirando juego perfecto (quinto de la Serie Mundial de 1956), pero en el octavo inning fue cuando me di cuenta de que también era un no-hit-no-run”… Yogi Berra.-

** Desde que la televisión comenzó a pagar tres mil millones de dólares por temporada, vengo anunciando el peligro de que intervengan en los juegos. Y han intervenido. Ahora ESPN trató a lo macho, de obligar a los Yankees a jugar el domingo en la noche (con los Blue Jays). El juego esta fijado para la una de la tarde, 40 mil espectadores han hecho sus planes para esa hora, pero a ESPN no le importa. Finalmente, los Yankees pudieron más que los millones de dólares de los derechos televisivos. Jugarán a la una… ** Aparece competencia frente a los Cachorros en sus aspiraciones por llevarse a Manny Machado (Orioles). También Mets y Cerveceros están interesados… ** Ejecutivos de los Mets conversan desde los entrenamientos acerca de dejar libre a José Reyes, quien ahora batea para 141 y solo aparece como corredor emergente. Parecía candidato al Hall de la Fama cuando debutó en Shea Stadium, pero el único que no sabía eso era él. Lo descuidó todo y mató sus facultades. ¡Bay bay, José!…

“Así que me conoces hace tantos años, y no sabes cómo escribir mi nombre todavía”… Yogi Berra, al recibir un cheque “al portador”.-

