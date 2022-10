Un aficionado que apareció por sorpresa en el campo del Minute Maid Park para abrazar al segunda base de los Astros, José Altuve, fue arrestado el día de ayer al ser acusado de “allanamiento criminal” .



El portal Meridiano reseñó que el aficionado, identificado como José Alvarado, de 27 años, aprovechó el momento para ingresar ilegalmente en la propiedad de Roy Pippen, encargado de las operaciones del estadio.

Una selfie con José Altuve era el premio buscado al final del sprint de Alvarado hacia el campo. Lamentablemente para él, la foto no llegó a materializarse, ya que la seguridad del Minute Maid Park lo tiró al suelo.



Seis guardias de seguridad y agentes de policía apartaron al joven residente de Houston, Texas y le pusieron las esposas.



La abogada defensora de Alvarado le ha aconsejado que no hable aún en público sobre el incidente, al tiempo que ella no añadió más comentarios antes de la cita judicial fijada para el viernes

Con información de meridiano.net