Celso Fantinel, presidente de Fedeagro una vez más hace un llamado para que se reactiven los créditos bancarios, pues está convencido que sin financiamiento el sector agropecuario no puede despegar.

Fantinel fue entrevistado en el programa Desde La Cabina, de Unión Radio, donde expresó que el sector también está afectado por la falta de insumos, pues los productores deben comprarlos en el exterior, sin haber recibido el pago de sus cosechas.

Al hacer un balance de 2021, dijo que solo el sector del maíz blanco creció apenas un 25 por ciento, y por el esfuerzo de los productores.

“Si no hay financiamiento bancarios, ni apoyo, si Pequiven no nos produce fertilizantes y si el gobierno no nos trae semillas de calidad, no vamos a despega. Vamos a estar siempre dependiendo de las importaciones”.

Fantinel expresó no estar muy esperanzado con la disminución del encaje legal, porque según señaló, el presidente de Asociación Bancaria expresó que eso no se va a traducir en el otorgamiento de créditos, lo cual es lamentable.

Manifestó que el sector agropecuario, con una gaveta agropecuaria alrededor de unos 50 millones de dólares, solo para producir un cinco por ciento de todos los rubros vegetales, pero se necesitan entre mil y mil 500 millones de dólares para la producción general.

Si esta cifra se invirtiera, en unos cinco años Venezuela solo tendría que importar trigo, porque no se puede producir en el país.