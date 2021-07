El profesor Ildemaro Useche, presidente de la FVM-Táchira, aseguró que, en una nómina de más de 40 mil maestros en el estado, hasta el momento se ha vacunado solo el 5 por ciento, incluyendo nacionales, estatales y municipales, contra el COVID-19 en el estado.

Resulta difícil pensar en el regreso a las aulas con la crisis que viven los docentes en materia salarial, de salud, el incremento de casos de COVID-19, la crisis que atraviesa el Ipasmé en todas las unidades del país y el pésimo estado de las instituciones educativas, que no reúnen las condiciones necesarias, destacó Useche.

“Cuando diagnosticamos esa situación y la vemos tan crítica, estamos más convencidos de que el inicio de año escolar 2021-2022, pautado para el mes septiembre-octubre, es imposible”, subrayó el profesor Useche.

Sin siquiera permitir que se realicen programas para llevar a cabo refacciones, limpieza y desmalezamiento en las instituciones educativas, el gobierno insiste en llamar a clases, indicó.

“Estamos condenados a seguir con las prácticas de una educación a distancia que se ha convertido en una estafa para los niños, padres y representantes, cuando la misma no ha cumplido con las expectativas; nunca se estuvo preparado para una educación a distancia, menos con las condiciones pandémicas, de crisis, social y políticas que vive el país”.

Hasta tanto el gobierno no active en programa serio, responsable, humano, de atención al maestro en todas sus condiciones, los estudiantes no podrán ir a las escuelas, porque no tendrán maestros que les atiendan, concluyó el profesor Useche.

Leer informacion completa en Diario La Nación.