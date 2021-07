El presidente de la Junta Sindical Transitoria de la Federación Venezolana de Maestros de Carabobo (FVM), Luis Guillermo Padrón, calificó como una burla el aumento de sueldo a los docentes que el gobierno de Nicolas Maduro impuso sin la aprobación de las federaciones.

En el programa En Contexto que transmite Exitos 99.1, Padrón criticó que el gobierno se gastó casi 30 millones de dólares en un monumento que no tiene explicación y luego ofreció hasta 500 mil dólares por unos delincuentes, pero a los docentes, que son el futuro del país, no tienen para ofrecerles.

El dirigente sindical aseguró que las federaciones firmaron un acta convenio, pero del contrato que estaba vigente, en las que se aplicó el artículo 435 para la actualización de la Cláusula 59 del contrato, indicó. “Los docentes estaban ganando en base a un sueldo de TSU aplicado e impuesto por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), se ajustó a una tabla que se gana como licenciado profesional en la educación”.

Luego la FVM solicitó un salario base para los profesores de 200 millones de bolívares, pero el Estado solo llegó a 15 millones, que con la reconversión pasarían a ser 15 bolívares, afirmó Padrón. “Te están dando para que puedas ir a trabajar, no te están dando una mejor calidad de vida, no pueden reunir para unas vacaciones tranquilas y normales, no hay una forma de que la calidad de vida de un docente mejore”.

Cuando inicien las clases será complicado, el ajuste se devalúa cada día o cada semana, muchos profesores simplemente no se reincorporarán, renunciarán, aseguró.

El presidente de la FVM destacó que la reestructuración del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME), el HCM y los servicios funerarios, son algunas de las discusiones que las federaciones mantienen.