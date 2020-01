Según la Federación Venezolana de Maestros, cerca de 100 mil docentes entre nacionales y estadales han abandonado de las aulas.

Luis Guillermo Padrón, presidente de la junta sindical transitoria de Sindemaca, filial de la Federación Venezolana de Maestros lamenta que este miércoles 15 de enero el gremio no posea incentivo para celebrar el “Día del Maestro”.

“Sobran las razones para protestar en vez de celebrar, debido a que el salario de un maestro hoy en día al igual que el resto de los profesionales del país, no cubre sus expectativas básicas”, dijo.

Luis Guillermo Padrón dice que la comunidad de maestros en Carabobo a pesar de no tener motivos para festejar, este como todos los años, si van a conmemorar este 15 de enero.

“Porque como docentes somos una institución y no vamos a permitir que ciertos personeros del gobierno quieran empañar este día tan glorioso, poniendo por encima otros tipos de festividades”, recalcó.

El gremio de maestros de Valencia para este miércoles 15 de enero cumplirá una agenda que inicia con una misa en la Parroquia La Inmaculada De Camoruco y una ofrenda floral en la plaza Bolívar de Valencia; asimismo, otro grupo asistirá a la Catedral de Caracas, a la que asistirán representantes de las distintas federaciones del país; y el jueves a las 9:00 am., 16 de enero habrá una concentración en la avenida Cedeño de Valencia.

Historias tristes y vergonzosas

El directivo de la FVM cuenta que, en Carabobo, las historias tristes y vergonzosas superan la de logros y metas alcanzadas.

“Un ejemplo de ello se observa en los repetidos casos de las escuelas donde los padres y representantes han tenido que hacer recolectas para comprarle a sus maestros zapatos, comida y efectivo para pagar los pasajes y poder ir a trabajar”.

La deserción escolar, tanto de alumnos como de maestros se ubica en un 90%; lo que se iguala en cuanto al mantenimiento de los planteles y la seguridad.

“En la mayoría de las escuelas los baños no funcionan, debido a la falta de servicios básicos como son agua y electricidad. Además, muchos niños no asisten a clases ya que sus padres no tienen ni para pagar el transporte público”.

“Los representantes dice no tener suficiente para comprarle suficientes alimentos ni mucho menos detergente para lavarles su uniforme”, agregó.

El profesor Padrón sostiene que la actual administración del Estado demuestra una sobrada negligencia en el manejo de los recursos para mantener las instituciones educativas; y por otro lado se muestra altamente indiferente ante la situación de pobreza de los profesionales de la educación (maestros).

100 mil docentes entre nacionales y estadales

Según estudios realizados por la FVM en diferentes instituciones de todo el país, se calcula que 100 mil docentes nacionales y estadales.

En el caso de Carabobo, un maestro gana 37 mil bolívares diarios, por lo que muchos de ellos han abandonado para dedicarse a otras actividades con las que puedan cubrir sus necesidades prioritarias. Y de paso tardan entre tres y seis meses para pagarle ¿qué docente va a soportar esta situación?

Solo en el estado Carabobo la deserción de docentes se ubica en los seis mil profesionales, de una tasa que llega a unos 8 mil, que han abandonado las filas educativas. De igual forma hay municipios en los que han cerrado muchas escuelas por la falta de alumnos y profesores.

En cuanto a los planes del Gobierno de que esas vacantes sean ocupadas por jóvenes de la Misión Chamba Juvenil, el profesor Luis Guillermo Padrón advierte que esta ha resultado y total fracaso. “Ya que los jóvenes entre otras cosas cuando ven lo que van a ganar simplemente se pierdes, o se van”.

Mientras, queda claro que el culpable de esta situación es el Gobierno.

Docentes protestarán este miércoles 15

Griselda Sánchez, representante del Sindicato de Maestros de Caracas, a través de un video publicado en Twitter convocó una protesta de docentes frente al Ministerio de Educación. La reunión se efectuará este miércoles 15 de enero.

Sánchez instó a los educadores a retomar las manifestaciones para exigir al Estado mejoras salariales y con motivo del Día del Maestro.

A quienes no se encuentren en la capital, están invitados a a manifestar en las plazas Bolívar de todas las regiones del país, publicó El Nacional.

La dirigente sindical señaló que los maestros deben salir a las calles con banderas, pitos y pancartas para protestar en rechazo a las políticas públicas del régimen de Nicolás Maduro.

«Este 15 de enero de 2020 los docentes no tenemos nada que celebrar. Por eso te invitamos, vístete de negro y sal a la plaza Bolívar. En Caracas estaremos a las 9:00 am., esperándolos para marchar juntos contra este gobierno tirano que tiene a los maestros muertos de hambre y en miseria», manifestó Sánchez en un video publicado en redes sociales.