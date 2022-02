Para ella siempre fue más que un juego. Su abuela solo intentaba entretenerla formando sílabas con las letras del plato de su sopa, mientras esta se enfriaba, y muy pronto se dio cuenta que la niña de tres años ya sabía leer. Y desde ese momento su camino ya estaba prácticamente definido, el nombre de Carolina Jaimes Branger se leería en muchas páginas.

Lo siguiente fue formar más que sílabas en una pizarra magnética y, como ella misma lo dice, de la lectura a la escritura solo hay un paso. Y así lo demostró cuando, a sus seis años, le pidió al Niño Jesús una máquina de escribir de la que se enamoró y que recuerda con mucha emotividad, “lo primero que escribí con ella fue unos versos”.

La poesía le apasionaba. Y con la influencia de su tío abuelo, Pedro Centeno Vallenilla, quien fue un gran pintor, poeta y declamador, empezó a escribir poemas para que él los recitara. Después escribió un cuento y participó en diferentes concursos de escritura en el colegio para sentar las bases de lo que ha sido una carrera ascendente.

Los números y la escritura

Carolina Jaimes Branger no siempre fue conocida como escritora. Ella fue, por varios años, instructora de cálculo y matemática tras graduarse como ingeniera, carrera que estudió por “atorada”. Lo que realmente quería ser era médico, pero no quiso esperar dos años para que su ingreso se hiciera efectivo en la universidad.

Aún así, no se arrepiente. La ingeniería me dio una base lógica, un pensamiento lógico muy abstracto que me ha servido muchísimo para escribir, mucha gente me dice que escribo muy clarito, que entienden todo lo que escribo y eso viene de la matemática que es la base de mi escritura”.

Y esa asertividad al momento de dirigirse a sus lectores le permitió ser referente como articulista de diferentes medios de comunicación, y esa voz que, desde hace más de 16 años, se escucha en su programa en Éxitos.

Una trayectoria que sigue sumando

Tras ganarse un concurso en El Universal le publicó un libro a un articulista, llamado “El anclaje del subdesarrollo”, que ha sido su obra más vendida con más de 15 mil ejemplares. Luego escribió el cuento “Los 7 encuentros”, cuya protagonista es su hija que tiene una condición especial y está basado en un paseo que hicieron el Valle de Canoabo.

Después, Jaimes Branger publicó “Yo nací en esta rivera” para posteriormente escribir “Carmen, de primavera” y el libro de poesía “Del amor tuyo y el mío”.

Y no ha parado. “Este año estoy emocionadísima porque Planeta publicará mi primera novela que se llama Gente bien, para Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú”.

Las buenas noticias embargan a Carolina Jaimes Branger. Recientemente fue galardonada con el premio Lucila Palacios, como escritora del año, que entrega el Círculo de Escritores de Venezuela. «Yo no lo podía creer, qué emoción tan grande, y me lo dijeron tres semanas antes de hacerlo público y yo quería decírselo a todo el mundo porque es una emoción muy grande”.

Cuando ella comenzó a escribir no lo hizo pensando en premios ni reconocimiento, lo hizo porque tenía algo que decir. Soñaba con ser una gran escritora. Uno de los libros que marcó su infancia fue “Mujercitas” de Louisa May Alcott, y se enamoró del personaje de la protagonista que quería ser escritora. “Y yo hacía la analogía de cómo me iba a ir a mí, cómo me iba adentrar en el mundo de los escritores conocidos”.

El reto de escribir en la Venezuela actual

Las comunicaciones en Venezuela no son las mismas desde que que Carolina Jaimes Branger comenzó a escribir. La censura ha sido elemental en este cambio, según su apreciación. “Un escritor de opinión, como yo, corre todos los riesgos de que mañana le toquen la puerta porque a alguien no le gustó eso que escribió y eso ya ha pasado, hay periodistas presos y otros exiliados”.

Califica como muy triste esta situación, pero para ella lo importante es no rendirse, “tengo 63 años y mi plan b es el crematorio de La Guairita, yo aquí me quedo y sigo luchando, ojalá tenga vida para ver el final de esta pesadilla”.

Su consejo para los jóvenes que quiere ser escritores, es que no olviden que todo empieza por un sueño, “pero hay que trabajarlos, que no piensen que van a ser escritores por un acto de magia de la noche a la mañana, uno aprende y cada día lo puede hacer mejor. Si yo agarro hoy un artículo mío de hace tres años lo puedo escribir mejor hoy, eso significa que los últimos tres años he seguido aprendiendo”.

Como lema, Carolina Jaimes Branger tiene que antes de ser un buen escritor, siempre se es un buen lector. “Para escribir bien hay que leer mucho, y no porquería, sino grandes clásicos de la literatura”. También aconseja ser autocrítico, leer en voz alta y escribir todos los días, “si se hace media página al día, al final del año se tendrá un libro de 183 páginas… No dejen de escribir y échenle pichón”.