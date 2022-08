Cuando todos los miembros de un equipo cuentan con el apoyo y la confianza para desarrollar su máximo potencial, se sienten empoderados para dar lo mejor de sí mismos, lo que permite que la empresa pueda crecer mucho más. En nuestra experiencia, si delegas la autoridad en el equipo adecuado,los empleados trabajan más felices en la empresa y son más eficaces a la hora de alcanzar sus objetivos más ambiciosos.”Justin Rosenstein

Cofundador de Asana

El liderazgo digital es el uso estratégico de los activos digitales de una empresa para lograr los objetivos comerciales. El liderazgo digital se puede abordar tanto a nivel organizacional como individual.

A nivel individual, el liderazgo digital puede ser llevado a cabo por el Directorde Información (CIO) u otras personas responsables de supervisar los activos digitales, incluidos el correo electrónico y los documentos electrónicos. No importa cuál sea el puesto de trabajo de la persona, un líder digital eficaz siempre está al tanto de los objetivos corporativos y sabe cómo sus propias responsabilidades laborales los respaldan.

A nivel organizacional dentro de un mercado específico, el líder digital puede ser una empresa que aprovecha con éxito sus propios activos digitales para obtener y mantener una ventaja competitiva. Los líderes digitales están dispuestos a explorar cómo se puede utilizar la tecnología de la información (TI) para ayudar a una organización a ser más receptiva a las necesidades de los clientes y a los requisitos comerciales cambiantes.

Los líderes digitales exitosos comprenden la importancia y asumen la responsabilidad de los datos entrantes y los procesos dentro de la empresa que los respaldan, así como de la información digital saliente que la empresa genera en los diversos ecosistemas en los que participa

Un líder digital es aquella persona que integra las habilidades del liderazgo natural junto con el conocimiento, la creencia y la aplicación de las nuevas tecnologías y especialmente, el carácter disruptivo que conlleva una transformación como esta.

Para ser un líder en la era digital, es necesario conocer las herramientas 2.0 como: redes sociales, plataformas de almacenamiento en la nube, analítica de big data, tecnología móvil e Internet de las cosas; familiarizarse con ellas y después incorporarlas en el día a día de la empresa.

El término liderazgo tecnológico debe ser aplicado como descripción de la utilización de herramientas innovadoras y no como un proceso de liderazgo, ya que no se evidencia influencia interpersonal, salvo la rapidez, para la comunicación entre el gerente y los seguidores

Los auténticos líderes digitales cultivan culturas corporativas dinámicas en sus empresas que incentivan el riesgo y premian la agilidad por encima del respeto y la observancia de la cadena de mando.

Integran la estrategia de negocio y la digital, pensando no sólo en la cuenta de resultados sino también en los cambios que afronta el sector y en cómo adaptarse a ellos. Además, evalúan constantementesila experienciade usuario que ofrecen a sus clientes está a la altura de sus productos y servicios.

Los líderes digitales saben rodearse de otros líderes con capacidad para impulsar y consolidar cambios y generalizar una cultura de colaboración. Así, priman la capacidad de adelantarse al futuro, de desenvolverse en entornos de cambio o de colaborar en sus estrategias de atracción de talento por encima del corporativismo.

Atraen, estimulan y retienen talento digital, y apuestan además por empoderar a los empleados desarrollando sus conocimientos y aptitudes digitales.

Aspiran a llevar a la compañía más allá de lo que es, porque si están conformes con el sector en el que operan, con su cuota de mercado y con los productos y servicios que ofrecen a sus clientes, están condenándose a una rápida obsolescencia.

Son capaces de romper barreras entre departamentos, evitando que sus unidades de negocio operen como compartimentos cerrados y favoreciendo entornos de colaboración y una competencia saludable.

Conceden una gran importancia a la innovación, a la que destinan una parte sustancial de su inversión.

Se distinguen por adoptar decisiones basadas en información en lugar de guiarse por simples corazonadas, poniendo al servicio de la organización las herramientas de análisis más punteras y grandes volúmenes de información.

Los líderes digitales no miran al presente para identificar a las empresas más innovadoras e imitarlas, sino que anticipan el futuro para que sean sus organizaciones quienes lideren esa curva de innovación.

Por último, persiguen la denominada congruencia digital, un término de uso cada vez más generalizado que define a las organizaciones con una cultura, un equipo, una estructura y unas tareas perfectamente alineadas, lo cual les permite no ya desplegar sus planes de negocio de forma ágil y eficiente, sino tener una capacidad de adaptación rápida frente a los retos de un entorno cambiante.

Un líder digital también debe centrarse en la calidad y el valor funcional de los activos digitales de una empresa.Comoindividuos, los líderes digitales trabajan de la misma manera que un director financiero (director de Finanzas), director de recursos humanos o un director de operaciones y obras; necesitan asegurar a todas las partes interesadas que los activos de los que son responsables mantienen el valor máximo.

El ejecutivo que ejerce el liderazgo digital está haciendo algo de lo que dependen todas las demás personas de la alta dirección. Los directores financieros no pueden hacer bien su trabajo si no tienen información digital confiable. Los directores de recursos humanos no pueden adoptar buenas decisiones de contratación si sus sistemas permiten que se presenten solicitudes de trabajo falsas sin verificación de credenciales y capacidades.

Los directores de operaciones no pueden hacer funcionar bien la planta si no reciben información confiable sobre las materias primas que se entregan. Si se puede confiar en la información, si es confiable y si es auténtica, las decisiones comerciales se toman más rápido y es más probable que sean confiables debido a la calidad de la información en la que se basaron las decisiones.

