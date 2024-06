El “engagement” es un constructo

psicológico que significa conexión

afectiva, cognitiva y conductual,

refiriéndose a cuán activamente se encuentra

el involucramiento en una actividad determinada.

Wikipedia

«Engagement” (“E”) es la voz del inglés que en español significa “compromiso” y engloba muchas acepciones; entre ellas se destaca la de su origen etimológico latino “compromissum” (con-promesa); es decir, lo que nace de aquello que surge con una promesa de por medio, lo que se jura cumplir aun ante circunstancias adversas; entendiéndose que es una “obligación contraída” por una palabra dada a manera de “declaración de principio”.

El “E” es el resultado del enganche (o: “conexión”) entre dos o más para lograr “algo”. “Conexión” es una voz compuesta por tres raíces latinas: el prefijo “con-” (completamente junto), el vocablo “nectare” (anudar, enlazar) y el sufijo “-ción” (acción y efecto). Respecto del “E”, la conexión es producto de un estado psíquico (emocional), referente a “algo” conocido, y que lleva a un comportamiento determinado, específico: con una finalidad.

Ese “algo” es el propósito, el objetivo al cual hay que llegar a través del cumplimiento de las metas planteadas y que han de consumarse ordenadamente. Entendido así, es fácil de admitir que el “E” -con base en la integridad y el valor que cada humano da a su palabra- hace tomar conciencia de la importancia de cumplir la tarea pactada y activa y pone al máximo las capacidades humanas (conocimiento, habilidades y destrezas) para concretar el resultado encomendado: es así o no lo es.

Desde el inicio y hasta el final de una cadena, cada eslabón tiene la misión de contener el poder de la fuerza que ha de compartir con sus adláteres y éstos -a su vez- tienen la misma tarea- La fuerza de ese poder ha de transmitirse a toda la cadena ya que el propósito es mover (vertical, horizontal u oblicuamente) lo que se busca desplazar porque causa problemas: hay que librarse de él porque no debe seguir allí.

Para eso se necesita un plan inteligente, valiéndose de los mejores oficios y oficiantes, cuadrando la operación, con la mejores tácticas comunicacionales para que lo ideado sea del conocimiento de toda la gente de la organización para así favorecer que lo buscado aflore, notificando el avance conseguido con cada paso dado en cada lapso por actuar con integridad, sin dudas y coraje, elementos que han de coparticipar como integrantes de la coalición leal de tod@s ¡hasta el final!

El final será cuando se logre el cometido pactado. Éste sólo se alcanzará teniendo claridad y correspondencia en la mente, en el corazón y en el acciona.

Cuando en una organización hay un “E” verdadero, no se desatiende la urgencia de cristalizar el propósito: no hay tiempo que perder. En todo conjunto humano con un “E” comprometido con una tarea y un propósito (bien sea una familia, una feligresía, un equipo de béisbol, una empresa, un país, etc.) debe haber conciencia plena de lo que toca hacer, incluso si hay que sacrificarse, y que cada instante es determinante: ¡para atrás, ni para coger impulso..!

La convicción ha de estar metida en el tuétano de los huesos (de que es ¡hasta el fina!:hasta el logro de lo ideado!): Ésta es un motivador que se ha utilizado desde siempre y quienes lideran han de tenerlo muy presente.

Durante su campaña como candidato presidencial, John F. Kennedy (1917-1963) dijo “A time for greatnnes, we can do better” (en español: “Un tiempo para la grandeza, podemos hacerlo mejor”), Algo semejante se expresó en la campaña presidencial de Lyndon B. Jhonson (1908-1973, Vice-Presidente y 36˚ Presidente estadounidense, luego del asesinato del Presidente Kennedy) usándose el lema “All the way with LBJ” (en español: ¡Hasta el final con LBJ!). Expresiones motivantes y comprometedoras que energizaron a sus seguidores: ¡juntos, unidos, hasta el final!

Ambos candidatos tenían muy claro que la historia les reclamaría el devenir de sus actuaciones. Una verdad aleccionadora que se ha de tener como la tuvieron ellos: únicamente tod@s junt@s actuando hasta completar la tarea es como se puede llegar lo soñado. El humano sabe que muchas misiones y sus propósitos exigen el involucramiento activo de tod@s l@s que anhelan lo mismo.

Hay que ser como el águila, un ave que representa muchos valores e inspira fuerza, confianza y enfoque. Se reinventa y rejuvenece para seguir adelante (cambia su plumaje, pico y garras); no le huye a las tormentas (se vale de ellas para volar más alto, usándolas a su favor: entiende que los problemas, desafíos y obstáculos ayudan a conocerse mejor: de lo que se es capaz de hacer); al percatarse de la mentalidad limitada de otras aves (que no anhelan llegar muy alto),abre una ruta de vuelo distinta, más elevada y mejor; posee una gran visión y enfoca su mirada en el objetivo que desea alcanzar, enseñando a mantener el punto de vista (precisando lo que quiere y hacia dónde ha de ir); busca el compromiso y sólo acepta la compañía cuando éste -el “E”- se demuestra (hace entender que se debe saber escoger la compañía que aunará sus esfuerzos para alcanzar lo idealizado y que no hay que conformarse con menos de lo que es de mérito conseguir).

En todo emprendimiento hay que ser como el águila: renovar y cambiar el rumbo si es lo requerido para avanzar y progresar, desprendiéndose de lo inconveniente (que causa dolor y frustración luego de socavar las bases morales del conjunto humano afectado) que aleja del rumbo hacia el destino anhelado.

Todo accionar honesto y esperanzador debe hacerse con brío, con más fuerza que nunca y… ¡hasta el final!

Algún día, nos percataremos que la felicidad no es un título ni el dinero, sino la relación con el todo que nos rodea, dando pasos hacia la magnificencia que regala el beneficio a tod@s. Esto será visto cuando descubramos que la felicidad -ahora inexistente y en empeoramiento severo- consiste en percibir la esperanza que resuena en el corazón, en el alma, en la mente, y que invita a seguir adelante adonde se decida ir, siendo amable consigo mismo y con los demás que muestran un ideario y un compromiso idénticos (el “E” que se menciona acá), buscando con todas las fuerzas cristalizar el final de lo adverso que sólo causa retardo y retraso, impidiendo que se alcance la felicidad que toca vivir y disfrutar, pues el bien de tod@s es el bien común, no sólo el de un@s cuant@s. Esto sólo puede hacerlo la real voluntad de cada un@… unida a la de tod@s l@s pares, teniendo presente que siempre se trató de ti (segunda parte del Primer Mandamiento de la Ley de Dios: “…y amarás a tu próximo como a ti mismo”) y por eso, si piensas como el águila, has de empeñarte ¡hasta el final!

Sólo resta por expresar que el empeño que se le aplique a la tarea ha de dar gran fruto en la vida y por ello hay que darle todo el esfuerzo, la convicción y la dedicación a la tarea que toca cumplir, sin permitir que lo rutinario limite. Solamente así -con el “E”- se alcanzará lo que se logra con la tenacidad de actuar sin desfallecer: ¡hasta el final!

