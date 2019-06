Luego de 53 días detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el diputado Gilber Caro se incorporó a la plenaria de la Asamblea Nacional este martes.

El parlamentario afirmó, durante un punto de información, que a pesar de que lo tuvieron 11 días esposado y 30 incomunicado, en una celda de un metro y sin poder bañarse, se mantiene firme y enfocado en la ruta establecida por el Parlamento, que establece el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres.

“Mi cuerpo interior, mi espíritu y mi alma están renovados para viajar por toda Venezuela, para decirles a los venezolanos que tenemos un país grande que rescatar”, manifestó.

Ratificó su respaldo al presidente encargado, Juan Guaidó, y pidió a la dirigencia opositora mantenerse firmes y unidos, haciendo política de altura, con trabajo social en el que se les hable a los ciudadanos del Plan País, la ruta establecida por la AN y la Constitución, para “evitar cualquier derramamiento de sangre”.

“Compañeros, yo también quiero salir de este desastre. Es una de las cosas que me han mantenido fuerte a pesar de no poder ver a mi hija, ni hacer una llamada. Hermanos, no perdamos el foco. Estamos cerca de que esas actitudes dejen paso libre a la democracia”, señaló.